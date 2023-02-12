0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 02:43

Тухугов раздельным решением судей уступил Бреннеру на UFC 284

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец Зубайра Тухугов в раннем предварительном карде UFC 284 уступил бразильцу Элвесу Бреннеру.

Поединок в легком весе продолжался все три раунда и завершился победой Бреннера раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27).

На счету 32-летнего Тухугова 20 побед и 6 поражений, у 25-летнего Бреннера 14 побед и 3 поражения.

В главном поединке турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски. В прямом эфире турнир UFC 284 покажут на телеканале «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. Также за текстовой онлайн-трансляцией боя можно следить на сайте «СЭ».

Зубайра Тухугов
UFC
0
Читайте также
Африка проигнорировала Олимпиаду-1976. Каким был первый массовый бойкот Игр?
Хабиб обратился к Махачеву и Тухугову перед турниром UFC 284
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
Вучич заявил о приближении момента введения антироссийских санкций
В NASA сообщили об утечке хладагента в корабле «Прогресс МС-21»
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Махачев — Волкановски: стартовал предварительный кард турнира UFC 284
Махачев — Волкановски: кто станет лучшим из лучших в UFC? Онлайн-трансляция боя UFC 284
Гаджиев предположил, что бой с Волкановски закончится досрочной победой Махачева
Ислам Махачев — Алекс Волкановски: где смотреть прямую трансляцию, время начала боя
Яир Родригес назвал Махачева фаворитом в бою против Волкановски
Бой в Петербурге и начало победной серии. Самые тяжелые поединки в карьере Махачева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Махачев — Волкановски: стартовал предварительный кард турнира UFC 284