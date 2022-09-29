Вадим Немков проведет сбор в American Top Team

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков сообщил «СЭ», что в середине октября отправится на сбор в США — в зал American Top Team. 18 ноября Немков проведет бой с американцем Кори Андерсоном на шоу Bellator 268 в Чикаго.

«У меня виза [в США] заканчивается 2 ноября, — сказал Немков. — А бой 18 ноября. По правилам въезда в Америку, я имею право въехать до окончания визы, а потом [после срока окончания визы] могу на 30 суток задержаться. В середине октября я поеду отсюда, из Таиланда, в Америку — скорее всего, в American Top Team, и там уже проведу сбор перед боем».

«Алексей Олейник (боец UFС. — Прим. «СЭ») мне помогает в моментах организационных, — отметил российский боец. — У нас в Америке есть общий друг — Георгий. Он живет в Нью-Йорке, общается с Алексеем, с Федором. Он позвонил Алексею и попросил помочь. Тот не отказал».

На счету 30-летнего Немкова 15 побед и 2 поражения в ММА. Первый бой между Немковым и Андерсоном состоялся 15 апреля и был признан несостоявшимся из-за того, что американец рассек россиянину бровь нелегальным ударом головой в конце третьего раунда.