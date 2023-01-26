Вахаев рассказал, что Федор Емельяненко может победить Бейдера

Чемпион ACA в тяжелом весе Алихан Вахаев поделился ожиданиями от поединка за звание чемпиона Bellator в тяжелом весе между американцем Райаном Бейдером и россиянином Федором Емельяненко.

«Емельяненко в каждом бою идет до конца. Это характер. Ментальная устойчивость и ударная техника также его сильные стороны. Единственное, что может доставить Федору проблемы — тейкдауны и проходы Бейдера. Мы видели, что Федора можно валить. Он выбирался за счет навыков грэпплинга, но если американец будет успешно проходить в ноги все пять раундов, Емельяненко будет трудно. Если встреча пройдет в стойке, Федор нокаутирует Райана.

Шесть последних поединков Емельяненко завершились в первом раунде. Если он не пропустит как в прошлом бою или его не повалят, не думаю, что Бейдер победит досрочно», — приводит слова Вахаева MMA.Metaratings.ru.

5 февраля в Чикаго Федор Емельяненко проведет бой за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе с американцем Райаном Бейдером. Поединок станет реваншем и финальным боем в карьере российского бойца.