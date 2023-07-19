Ян Блахович раскрыл план на бой с Алексом Перейрой

Экс-чемпион полутяжелого веса UFC Ян Блахович (29-9) заявил, что будет драться с экс-чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой (7-2) в стойке до тех пор, пока у него будет все получаться.

«Я боец и люблю драться в стойке, так что против такого бойца, как Перейра, я должен проверить свою стойку, но если я не буду нормально реагировать, если я пропущу несколько ударов, то, конечно, я буду использовать борьбу и повалю его, потому что я не дурак, — признался Блахович в интервью Майклу Биспингу. — Я знаю, что нужно делать, чтобы выиграть этот бой, и я использую все свои возможности для этого, но я не пойду на тейкдаун из раздевалки. Нет, я буду стоять в центре клетки и бодаться с ним, а если что-то пойдет не так, то я начну бороться, но не раньше.

Конечно, я должен проверить свою стойку против него, но если у меня будет возможность повалить его, я это сделаю. Это не секрет, они знают это и будут готовы к этому, как и я готов к его стойке. Это будет отличный поединок".

Блахович и Перейра подерутся в со-главном событии UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.