Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:32

Ян Блахович раскрыл план на бой с Алексом Перейрой

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Экс-чемпион полутяжелого веса UFC Ян Блахович (29-9) заявил, что будет драться с экс-чемпионом в среднем весе Алексом Перейрой (7-2) в стойке до тех пор, пока у него будет все получаться.

«Я боец и люблю драться в стойке, так что против такого бойца, как Перейра, я должен проверить свою стойку, но если я не буду нормально реагировать, если я пропущу несколько ударов, то, конечно, я буду использовать борьбу и повалю его, потому что я не дурак, — признался Блахович в интервью Майклу Биспингу. — Я знаю, что нужно делать, чтобы выиграть этот бой, и я использую все свои возможности для этого, но я не пойду на тейкдаун из раздевалки. Нет, я буду стоять в центре клетки и бодаться с ним, а если что-то пойдет не так, то я начну бороться, но не раньше.

Конечно, я должен проверить свою стойку против него, но если у меня будет возможность повалить его, я это сделаю. Это не секрет, они знают это и будут готовы к этому, как и я готов к его стойке. Это будет отличный поединок".

Блахович и Перейра подерутся в со-главном событии UFC 291, который состоится 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Алекс Перейра
Ян Блахович
ММА
0
Читайте также
Шведский теннисист Имер дисквалифицирован на полтора года из-за пропуска допинг-тестов
Глава МОК допустил, что решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 могут принять в октябре
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майкл Чендлер рассказал, при каком условии он подерется за титул чемпиона в 2024 году