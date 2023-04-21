Янькова — об интервью Александра Емельяненко: «Драматический опыт. Думаю, мне лучше с психологом обсуждать это»

Популярная журналистка и боец Анастасия Янькова вспомнила, как брала интервью у бойца ММА Александра Емельяненко. Она призналась, что ей понадобился психолог после этого опыта.

«Драматический опыт. Думаю, мне лучше с психологом обсуждать это интервью, потому что это было сложно. Это было мое четвертое интервью, и до этого я разговаривала с такими прекрасными людьми, как Камил Гаджиев, как Алексей Папин. Я как-то привыкла общаться с адекватными людьми, которые настроены сделать классный материал. И я не совсем была готова к такому формату разговора, когда через каждый вопрос тебе говорят: «Следующий вопрос! Следующий вопрос!» А потом спрашивают: «Девушка, вы к спорту какое-то отношение вообще имеете?!» — цитирует Янькову Sport24.