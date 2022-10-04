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Сегодня, 13:22

Хельвани рассказал об отношениях Хабиба и Чимаева

Давид Хачатрян

Журналист Ариэль Хельвани на The MMA Hour рассказал, что Хамзат Чимаев (12-0) покинул агентство Dominance MMA в том числе из-за Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Я знаю, что одной из причин ухода Хамзата из Dominance MMA стало то, что он и Хабиб не поддерживали единую точку зрения, им было некомфортно. Честно, нужно спросить об этом у Хабиба. Хамзат — крупная рыба, и они ее потеряли. Они [Хабиб и Чимаев] не были лучшими друзьями. Это то, что я знаю».

Ранее Нурмагомедов заявил, что Чимаев провалил взвешивание перед UFC 279 во многом из-за того, что в его окружении не было мусульман. В ответ Чимаев припомнил Нурмагомедову, что он сам не сделал вес к бою с Абелем Трухильо (15-8) в 2013 году.

Хабиб Нурмагомедов
Хамзат Чимаев
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