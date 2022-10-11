Похоже, Олейник покидает UFC. Самое время вспомнить о его рекордах — их много

Настоящая легенда ММА.

Твиттер UFC Roster Watch в ночь на вторник сообщил, что Алексей Олейник — больше не боец UFC. 45-летний боец не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. При этом в конце сентября в интервью «СЭ» он дал понять, что апрельский победный поединок с Джаредом Вандераа был последним по длительному контракту с UFC, а затем он подписал соглашение лишь на один бой — с Илиром Латифи. Этот бой состоялся 1 октября, и Олейник проиграл единогласным решением судей. Очень похоже на то, что Алексей и правда покинул UFC, где выступал восемь лет.

Сам Олейник во вторник сообщил ТАСС, что ему предложили новый контракт.

«Контракт закончился еще в апреле. Меня попросили подраться сверх контракта, я подрался. Что дальше, пока не знаю, не решил. UFC уже предложил [новый бой]», — сказал ветеран ММА.

В мае 2020-го Олейник победил раздельным решением бывшего чемпиона UFC Фабрисио Вердума. У Алексея спросили, можно ли считать его легендой ММА, на что он ответил: «Если я начну называть себя легендой, я не буду легендой. Ты будешь считаться крутым, если тебя будут называть крутым другие люди. А я — дерусь, дерусь и дерусь». Легенда ли Олейник? Смешанных единоборств постсоветского пространства — 100 процентов. Цифры говорят именно об этом.

Россия

Больше всего боев, побед и досрочных побед

Российские бойцы с наибольшим количеством поединков*

Имя, фамилия** Возраст Весовая категория*** Годы выступлений Победы Поражения Ничьи No-contest Всего боев**** 1-2. Алексей Олейник 45 свыше 93 кг 1996 — н.в. 60 17 1 0 78 1-2. Александр Шлеменко 38 до 83,9 кг 2004 — н.в. 62 14 1 1 78 3. Михаил Малютин 41 до 61,2 кг 2004 — н.в. 38 16 0 0 54 4. Магомедбаг Агаев 37 свыше 93 кг 2004 — н.в. 29 21 0 0 50 5-6. Беслан Исаев 39 до 77,1 кг 2004 — н.в. 40 10 0 0 50 5-6. Венер Галиев 47 до 70,3 кг 2004 — н.в. 35 15 0 0 50 7. Александр Сарнавский 33 до 70,3 кг 2008 — н.в. 40 8 0 0 48 8. Шамиль Завуров 38 до 70,3 кг 2004-2021 40 7 1 0 48 9. Федор Емельяненко 46 свыше 93 кг 2000 — н.в. 40 6 0 1 47 10. Андрей Семенов 45 до 83,9 кг 1998 — 2013 35 9 2 0 46

* Здесь и далее — данные сайтов Sherdog и Tapology.

** Во многих источниках указано, что послужной список российского бойца Магомедхана Гамзатханова, больше известного под псевдонимом Волк Хан, — 49 побед и девять поражений в ММА. Однако в Sherdog внесены только 30 боев (21-8-1), а в Tapology — 35 (29-6-0).

*** Здесь и далее (за исключением таблиц о UFC) — весовая категория в данный момент или в момент завершения карьеры.

****У Джеффа Монсона, проживающего в России и имеющего российское гражданство, 61 победа, 26 поражений и две ничьи. Однако он получил гражданство РФ в мае 2018 года, а последний поединок провел в марте 2017-го (бой с Вячеславом Дациком, прошедший в августе 2022-го, в статистику не внесен). И на Sherdog, и на Tapology он указан как американский боец.

Значительную часть карьеры Олейник провел под флагом Украины (боец родом из Харькова). Гражданство России Алексей получил в декабре 2014 года. При этом он представлял Россию и до того, как стал обладателем российского паспорта, — например в бою с Мирко Филиповичем в ноябре 2013 года. Еще один факт: долгое время Олейник выступал в среднем и полутяжелом весе, в тяжи он перешел только в 2007 году. Алексею много раз противостояли соперники, сильно превосходящие его в габаритах. В 1997 году на турнире в Москве он встретился с Леонидом Ефремовым, чей вес составлял 136 кг.

Алексей Олейник. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Российские бойцы с наибольшим количеством побед

Имя, фамилия Возраст Весовая категория Годы выступлений Победы 1-2. Александр Шлеменко 38 до 83,9 кг 2004 — н.в. 62* 1-2. Алексей Олейник 45 свыше 93 кг 1996 — н.в. 60 3-6. Федор Емельяненко 46 свыше 93 кг 2000 — н.в. 40 3-6. Беслан Исаев 39 до 77,1 кг 2004 — н.в. 40 3-6. Шамиль Завуров 38 до 70,3 кг 2004 — н.в. 40 3-6. Александр Сарнавский 33 до 70,3 кг 2008 — н.в. 40 5-8. Алияр Саркеров 32 до 70,3 кг 2009 — н.в. 37

*В 2015 году Шлеменко нокаутировал голландца Мелвина Манхуфа, однако результат боя был аннулирован, поскольку в организме спортсмена нашли запрещенные вещества. Сам Шлеменко отрицает употребление допинга.

Российские бойцы с наибольшим количеством досрочных побед

Имя, фамилия Возраст Весовая категория Годы выступлений Побед всего Досрочные победы 1. Алексей Олейник 45 свыше 93 кг 1996 — н.в. 60 55 2. Александр Шлеменко 38 до 83,9 кг 2004 — н.в. 62 44 3. Беслан Исаев 39 до 77,1 кг 2004 — н.в. 39 34 4. Федор Емельяненко 46 свыше 93 кг 2000 — н.в. 40 33 5-6. Александр Сарнавский 33 до 70,3 кг 2008 — н.в. 40 32 5-6. Алияр Саркеров 32 до 70,3 кг 2009 — н.в. 37 32 7-8. Сергей Харитонов 42 свыше 93 кг 2000 — н.в. 33 31 7-8. Михаил Царев 36 до 83,9 кг 2005 — н.в. 33 31 9-10. Андрей Семенов 29 до 83,9 кг 1998 — 2013 35 27 9-10. Алексей Полпудников 30 до 65,8 кг 2008 — н.в. 33 27

Первое место по числу боев в UFC среди россиян

Российские бойцы с наибольшим количеством поединков в UFC*

Имя, фамилия Возраст Годы выступлений Весовая категория Число боев 1. Алексей Олейник 45 2014-2022 свыше 93 кг 17 (9-8) 2. Омари Ахмедов 34 2013 — н.в. до 77,1 кг, до 83,9 кг 15 (9-5-1) 3-5. Хабиб Нурмагомедов 33 2012-2020 до 70,3 кг 13 (13-0-0) 3-5. Рустам Хабилов 35 2012-2019 до 70,3 кг, до 77,1 кг 13 (10-3-0) 3-5. Александр Волков 33 2016 — н.в. свыше 93 кг 13 (9-4)

* Как российский боец в СМИ иногда позиционируется 28-летний полутяжеловес Никита Крылов, который провел в UFC 16 боев (9-7). Однако в UFC он заявлен как украинский спортсмен.

Алексей Олейник. Фото Global Look Press

Первое место по числу досрочных побед в UFC среди россиян

Российские бойцы с наибольшим количеством досрочных побед в UFC

Имя, фамилия Возраст Весовая категория Годы выступлений Побед всего Досрочные победы 1. Алексей Олейник 45 до 120,2 кг 1996-2022 9 8 2-3. Ислам Махачев 30 до 70,3 кг 2015 — н.в. 12 7 2-3. Хабиб Нурмагомедов 33 до 70,3 кг 2012-2020 13 7 4-7. Олег Тактаров 55 абсолютная 1995 6 5 4-7. Майрбек Тайсумов 34 до 70,3 кг 2014-2019 7 5 4-7. Александр Волков 33 до 120,2 кг 2016 — н.в. 9 5 4-7. Магомед Анкалаев 42 свыше 93 кг 2018 — н.в. 9 5

Самая долгая карьера

Действующие российские бойцы, дебютировавшие в ММА раньше остальных

Имя, фамилия Возраст Первый бой Годы карьеры Весовая категория Рекорд 1. Алексей Олейник 45 10 ноября 1996 года 1996 — н.в. свыше 93 кг 60-17-1 2. Вячеслав Дацик 41 9 апреля 1999 года 1999-2006, 2019 — н.в. свыше 93 кг 13-16-0 3. Сергей Харитонов 42 11 августа 2000 года 2000 — н.в. свыше 93 кг 33-9-0-2 4. Федор Емельяненко 46 18 августа 2000 года 2000-2012, 2015 — н.в. свыше 93 кг 40-6-0-1

Мы учли бойцов, которые провели хотя бы один бой за последние два года и которые собираются продолжать выступать. В список попал Вячеслав Дацик, у которого был огромный перерыв в карьере из-за проблем с законом. В 2019 году он освободился и провел бой по правилам ММА (тот самый с Артемом Тарасовым) и два — по правилам кикбоксинга (причем один из них — с Андреем Кирсановым — почему-то внесен в Sherdog). Сейчас он активно выступает по правилам бокса, а в августе победил Джеффа Монсона единогласным решением судей в поединке по правилам ММА, но этот бой не внесен в статистику Дацика ни на Sherdog, ни на Tapology.

Мир

Один из трех бойцов, кто побеждал в четырех десятилетиях

Олейник стал первым, кому это удалось. После него это сделали Андрей Орловский и Алистар Оверим.

Десятилетия Алексея Олейника

Десятилетие Рекорд 1990-е (1996 — 1999) 7-1 2000-е (2000 — 2009) 33-5-1 2010-е (2010 — 2019) 17-7 2020-е (2020) 3-4

Алексей Олейник. Фото Global Look Press

Второй по победам в UFC после 40 лет

Бойцы старше 40 лет с наибольшим количеством побед в UFC

Имя, фамилия Возраст (на момент последней победы) Весовая категория Годы выступлений в UFC Победы (после 40 лет) 1. Рэнди Кутюр, США 46 до 93,0 кг, свыше 93 кг 1997, 2000, 2001-2011 8 2-3. Алексей Олейник, Россия 44 свыше 93 кг 2014-2022 6 2-3. Андрей Орловский, Белоруссия 43 свыше 93 кг 2000-2008, 2014 — н.в. 6 4. Франсиско Триналдо, Бразилия 43 до 70,3 кг, до 77,1 кг 2012 — н.в. 5 5-6. Дэн Хендерсон, США 45 до 83,9 кг, до 93,0 кг 1998, 2007-2009, 2011-2016 4 5-6. Марк Хант, Новая Зеландия 43 свыше 93 кг 2010-2018 4

Входит в топ-5 по сабмишенам в истории

У Олейника 47 побед болевыми и удушающими приемами, и по этому показателю он далеко впереди всех российских бойцов. Более того, по количеству побед сабмишенами он один из лучших в мире — причем за всю историю ММА. На первом месте — рекордсмен смешанных единоборств по количеству боев Трэвис Фултон.

Бойцы с наибольшим количеством побед сабмишенами в истории ММА