Совсем недавно Лобов говорил, что помог Макгрегору по дружбе и отказался от денег.

Похоже, Конор Макгрегор лишился последнего и единственного друга из России. Как сообщает Irish Independent, Артем Лобов подал на Ноториуса судебный иск на миллионы евро. Лобов утверждает, что идея создать бренд ирландского виски Proper Twelve принадлежит именно ему, но никаких отчислений за это он не получил.

Лобов — бывший спарринг-партнер Макгрегора и экс-боец UFC, который пробился в промоушен Даны Уайта не без помощи Конора. Артем участвовал в 22-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, где наставником его команды был Мак. В августе 2022-го боец по прозвищу Русский Молот впервые рассказал, что помог Конору придумать легендарный виски, но тогда о претензиях к Макгрегору речи не было. Наоборот, Лобов утверждал, что Ноториус предложил ему 1 миллион долларов, но он отказался.

Конор Макгрегор. Фото Global Look Press

В начале августа Лобов в интервью TalkSport рассказал, что Конор спросил у него совета, стоит ли сотрудничать с Горой из «Игры Престолов», — актер предлагал запустить собственный бренд водки. Артем ответил, что водка из Исландии — не лучшая идея, и он может заключить для Макгрегора более крутую сделку, связанную с ирландским виски. По словам Лобова, благодаря его связям из прошлой жизни (когда работал в баре отеля Radisson), он встретился с представителями разных заводов по производству виски, и в итоге все получилось.

«Как только все было готово, я пришел к Конору и сказал: «У меня есть для тебя сделка на миллиард долларов. Все уже сделано, тебе не нужно суетиться». Не уверен, воспринял ли он меня тогда всерьез. Я познакомил его с Оди Аттаром и другими людьми из компании Paradigm. Тогда мы приступили к работе. Как видите, виски Конора имел большой успех. Я действительно счастлив быть частью этой истории. Конор предложил мне миллион долларов, но я отказался. Знаете, когда я ему помогал в тренировочном лагере, он каждый раз хотел мне заплатить, но я никогда не принимал от него денег. Я сказал ему: «Мы всегда были друзьями и помогали друг другу. Я никогда не платил тебе за твою помощь в моей подготовке, поэтому не предлагай мне деньги», — вспоминал Лобов.

Артем Лобов и Конор Макгрегор. Фото Соцсети Фото Соцсети

Но теперь все почему-то изменилось. Лобов инициировал иск в высшем суде. Он требует 5% от суммы, которую Макгрегор заработал при продаже бренда компании Proximo Spirits (также владеет брендом текилы Jose Cuervo). В апреле 2021-го Конор вместе с двумя другими совладельцами продал 51% акций за 600 миллионов долларов. Исходя из этой информации, Лобов намерен получить от Конора около 30 миллионов долларов.

Адвокат Лобова Дермот Макнамара дал интервью Irish Independent и объяснил, почему Артем имеет право на эти деньги: «Мой клиент — бывший профессиональный боец со степенью магистра DCU в области финансов и рынков капитала. Мы инициировали разбирательство в высшем суде от его имени, чтобы обеспечить соблюдение соглашения с господином Макгрегором относительно бренда виски Proper Twelve. Мой клиент был первоначальным создателем и соучредителем концепции запуска бренда ирландского виски, связанного с мистером Макгрегором. Поскольку эти вопросы сейчас находятся на рассмотрении суда, мы не будем давать никаких дальнейших комментариев».