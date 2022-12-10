Россиянин из Bellator впервые проиграл досрочно. Магомедов не сдался и уснул

Магомед не совладал с джиу-джитсу Патчи Микса.

В ночь с 9 на 10 декабря в Анкасвилле состоялся турнир Bellator 289, в главном поединке которого Рауфеон Стотс раздельным решением судей победил Дэнни Сабателло и вышел в финал Гран-при в легчайшем дивизионе. Во втором полуфинале россиянин Магомед Магомедов встретился с американцем Патчи Миксом.

Для Магомедова это был пятый бой в Bellator, ранее он одержал три победы и однажды уступил как раз нынешнему временному чемпиону Стотсу. До организации Скотта Кокера Магомед выступал в ACB, где держал чемпионский пояс и провел два жестких поединка с Петром Яном. В первом бою Магомедов победил раздельным решением, во втором — уступил единогласным.

Магомед Магомедов. Фото Соцсети Фото Соцсети

Патчи Микс выступает в Bellator с лета 2019-го, и за это время он побился со многими топовыми представителями промоушена. Рекорд американца в лиге — 6-1, проиграл он только Хуану Арчулете. В предыдущем бою Микс одолел опытного Киоджи Хоригучи.

Первый раунд начался осторожно, но уже в середине отрезка Патчи поймал россиянина в гильотину. В объятиях соперника Магомедов выживал больше минуты, но все же смог выбраться. Микс предпринял еще одну попытку за минуту до сирены, но в этот раз замок получился не таким плотным.

Магомед Магомедов. Скриншот трансляции

Во второй пятиминутке Магомед стал активнее работать в стойке, но Патчи здорово отвечал и выглядел точно не хуже. В середине отрезка Магомедов прошел оппоненту в ноги и нарвался на гильотину. Микс цепко сжал шею россиянина и заблокировал ноги — Магомед стучать не стал и уснул.

Магомед Магомедов потерпел досрочное поражение впервые в карьере. Он быстро пришел в себя и даже смог стоять на ногах во время объявления победителя. Россиянин был одним из фаворитов Гран-при — это поражение сильно отдалило его от чемпионского пояса.