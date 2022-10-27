«Ты что как лошара?» Блогер финишировал экс-участника «Дома-2» — внушения тренера не помогли

Андрей Черкасов уверен, что ему просто не хватило агрессии.

На турнире промоушена «Наше дело» состоялся поединок блогера Вадима Вадимыча и бывшего участника «Дома-2» Андрея Черкасова. Для первого этот бой стал уже пятым в поп-ММА-карьере, Черкасов провел только третий. Последним соперником обоих бойцов был Мурад Легенда, известный по видео с таксистом. Вадим Вадимыч Мураду уступил решением судей, а вот Черкасов победил — поединок также продлился всю дистанцию.

Бой Черкасова и Вадимыча прошел не по стандартным правилам ММА, но по привычным для «Нашего дела» — три раунда по три минуты с возможностью работы в партере, но с ограничением в 30 секунд. По истечении этого времени судья поднимал бойцов в стойку.

Андрей Черкасов и Вадим Вадимыч. Фото Соцсети

С первых секунд раунда Вадим Вадимыч пытался перевести бой в партер. Блогер входил в клинч, но это не приносило плоды. Тогда он обхватил шею Черкасова, повалил его на канвас и попытался оформить удушающий. Но позицию Вадим Вадимыч занял невыгодную, поэтому захват не получился плотным — Черкасову удалось выбраться. Блогер продолжал контролировать бой, но первый раунд прошел все три минуты.

В перерыве тренер Черкасова, Светлана Андреева, высказала все, что думает о Черкасове и его сопернике. «Ты что как этот, Андрюх, как лошара? Я тебе отвечаю, он лох», — заявила Андреева. «Агрессии нет», — ответил на это Черкасов. «Да какая разница? Тебе надо, чтобы тебя сейчас утоптали, что ли? На х*р ты вышел сюда?» — выдала мотивационную речь тренер.

В начале второго раунда Черкасов прислушался к коучу и попытался пойти вперед с ударами, но Вадим Вадимыч тут же вошел в клинч. По истечении минуты раунда блогер снова попробовал выйти на удушение — в этот раз получилось лучше. А когда Вадим Вадимыч обеспечил контроль ногами, Черкасов постучал.

После боя Вадим Вадимыч заявил, что хотел бы взять реванш у Мурада. Черкасов просто извинился за слабое выступление, но пообещал, что еще вернется. «Виноват сегодня только я. Не могу объяснить, вот здесь, внутри, не было агрессии почему-то. Мне стыдно сегодня за этот бой. Отдаю дань уважения сопернику. Мы вернемся сильнее, мы обязательно реабилитируемся», — сказал экс-участник «Дома-2».