Федор всегда уверял, что не принимал допинг в Pride. «Я покупал только витамины»

Чист как стеклышко.

Много лет фаны ММА спекулируют на тему, принимал ли Федор Емельяненко запрещенные препараты, особенно когда дрался в Pride.

Предпосылок для таких спекуляций несколько. Во-первых, в боевых видах спорта все друг друга подозревают. Во-вторых, в Pride не было антидопинговой политики и бойцов даже не тестировали на запрещенные препараты. В публичном доступе есть скриншот прайдовского контракта Энсона Инуэ, где четко прописано: «Стимуляторы из группы стероидов, влияющие на выступление, исключены из тестирования».

О том, что в Pride бойцы подкармливали себя чем-то интересным, говорил и Кевин Рэндельман на шоу Inside The Cage:

«За время моей карьеры я принимал много плохих вещей. Когда я дрался в Японии, я был просто сумасшедшим сукиным сыном. Из большинства того, что я там принимал... эти штуки были не стимуляторами моего выступления, а ухудшителями. Мой рост всего 178 см. Когда я вешу 210 фунтов [99 кг], внешне это выглядит так, как будто я 240 [108.8 кг]. Когда я стал чемпионом UFC, я весил 199 [90 кг], можете проверить. Когда я дрался с Рэнди Кутюром, мой вес был 210 [95 кг]. Я хотел драться в Pride с полутяжами, средневесами, Вандерлеем Сильвой. Но когда Марк Коулмэн [друг и партнер Рэндельмана, тяжеловес] травмировался, он как-то сломал шею, мне дали тяжа и я победил его. Они такие: «Ого, ничего себе». И потом они кормили меня всем подряд. Извините меня, но запрещенные препараты есть в каждом виде спорта. В каждом! Да, я принимал кое-что, доктор мне что-то прописывал. Но я никогда не проваливал допинг-тест».

Кевин Рэндельман. Фото Zuffa Фото Zuffa

Ну и в-третьих, Федор был не просто самым универсальным бойцом своего времени (2003-2004 гг.) по навыкам, но и невероятно выносливым, взрывным, быстрым и очень сильным физически. Мы помним его броски через корпус в Pride, когда он даже особо не парился о технике, не докручивал броски и швырял соперников, как медведь. Да, у него не было тела бодибилдера, но под этой жировой прослойкой скрывались чудовищной силы мыщцы.

Многие смотрели на такую машину и, естественно, что-то надумывали. Некоторые известные бойцы, такие как Чел Соннен, даже открыто обвиняли Федора в приеме стероидов, но сам боец в 2014 году отмел все подозрения, впервые подробно высказавшись на эту тему во время встречи с молодыми бойцами на форуме Mixfighter.

Федор Емельяненко на взвешивании к реваншу против Марка Коулмэна в 2006 году. Sherdog

— В вашем штабе был врач-фармаколог, который непосредственно вас вел, сдавал анализы, вел вашу фармакологическую подготовку к конкретному бою?

— Конкретного врача-фармаколога у меня не было. Я долгое время не принимал ни протеина, ни даже аминокислот каких-то. Я заходил в аптеку, покупал «Супрадин Рош» или «Центрум», что-то такое. Но не употреблял никаких добавок абсолютно. Только после 30 лет я начал потихонечку пользоваться восстановительными.

Самый лучший восстановитель — сон. Когда я выполнял большие нагрузки, я не сидел в лобби, внизу отеля, хотя многие ребята там пропадали, смотрели ток-шоу, в карты играли и так далее. А для меня лучший отдых всегда — это полежать, почитать книгу и потом сон. Не надо захламлять лишней информацией голову.

Даже поиграв в эти игрушки интернетовские, вы потом ложитесь, и у вас в голове час-два стреляют, понимаете? Они все настроены на то, чтобы завести мозг. И потом вы полночи если не играете, то мозги у вас не отдыхают. Я бы посоветовал вам духовным своим воспитанием заниматься, читать литературу, общением между собой заниматься, чем играть и в соцсетях дребедень какую-то обсуждать.