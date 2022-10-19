Недоволен, что хранит деньги в банке США, четыре часа в день в вотсап, любовь к айфону. Интервью Хабиба

Раскрылся по-новому.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) пришел на подкаст к своим спонсорам, компании халяльных инвестиций Wahed, и целый час делился мыслями о самых интересных сторонах жизни.

Почему его не устраивает хранение денег в банке, как дневной сон стал одним из важнейших факторов его успеха, пять часов нахождения в соцсетях и мессенджерах каждый день, план держать вес 93 кг последующие 10 лет и многое другое. Мы послушали каждую минуту этого разговора и оформили его в большую и пеструю подборку.

***

Хабиб пользуется айфонами последние 10 лет. Сейчас у него 13-я модель

Ведущий неожиданно решил начать подкаст с вопроса, какой у Хабиба телефон, и получился следующий диалог.

— Какой у тебя телефон?

— Думаете, они мне заплатят? [за рекламу]. iPhone. 13-й.

— Не 14-й?

— Не 14-й. У меня нет времени переключиться с 13-го на 14-й. Но я посмотрю, что там за [новая модель]. iPhone очень удобный. Я знаю, что есть фанаты Samsung, LG, здесь две группы фанатов... как называется другая платформа? Android? Я последние 10 лет использую iPhone, с 2012-го.

Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

Проводит в вотсап четыре часа каждый день

«Мы вынуждены жить с социальными сетями. Без социальных сетей сейчас очень тяжело. Мне очень тяжело обходиться без них. Инстаграм (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) — может быть, я провожу там час в день. Минимум. Вотсап — точно четыре-пять часов в день. Может быть, четыре часа.

И при этом тебе нужно спать, тренироваться, вести машину, проводить время с семьей, заниматься бизнесом. И на все это у тебя 24 часа. Поэтому тебе нужен распорядок. У меня есть распорядок, до конца этого года у меня расписан каждый день. Октябрь, ноябрь, декабрь — я знаю, где я буду каждый день.

Конечно, только Аллах знает, что будет завтра, но у меня есть уже билеты, планы, все. Иногда я лечу в мое село, отключаю телефон, провожу там три-пять дней, неделю — и все. Тебе нужно выбираться. Мир сейчас стал очень маленьким, все знают всех".

Весит сейчас 93 кг и хочет придерживаться этого веса последующие 10 лет

«Любимые блюда? Я люблю курицу. Люблю салат. Люблю бургеры, но не все подряд. Высокого качества. Газировку люблю. Но последние несколько дней, почти неделю — я убрал газировку. Потому что я сейчас в кэмпе с ребятами, и, чтобы быть с ними вровень на пробежках, на кроссфите, на функционалке... ты чувствуешь себя тяжелым [если пьешь газировку], а мне хочется держать уровень с ними. И когда чувствуешь себя тяжело, я говорю себе: «Окей, через пару дней будет такая же тренировка, я уберу вес», потому что я хочу хорошо выглядеть на такой работе. Когда убираешь газировку на неделю, ты можешь скинуть пару кило.

Нужно контролировать себя, свой вес — это очень важно. Я держу себя на 93 кг. Ближайшие 10 лет я хочу держать себя на 93 кг, это моя цель. Не выше 93 кг. Ниже — очень тяжело держаться. 88,89 кг — тяжело. Нужна диета, а на диете у тебя нет хорошей энергии, сахар нельзя. Мне нужно встречаться со многими людьми, а некоторые люди забирают у тебя энергию. Не так много людей вокруг меня, кто дает мне энергию. Поэтому сахар, газировка — это иногда дает тебе энергию".

Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети

Считает дневной сон важной причиной своего успеха. Всегда спал днем по два часа

«Люди спрашивают у меня: «О, как ты достиг такого уровня борьбы, грэпплинга, функционалки?» Потому что каждый день я боролся один час без остановки. Час без остановки, представляете? С новыми, новыми, новыми соперниками целый час. И когда этот час закончился, ты идешь делать какие-то упражнения, лапы, груша, работаешь с тренером.

И между тренировками — восстановление. Что такое восстановление? Многие люди не понимают. Они думают, что это массаж, биодобавки. Для меня восстановление — это сон. Самая важная вещь. Между тренировками два-три часа. Всю мою жизнь я спал в дневное время. С 11.00 до 13.00, или с 12.00 до 14.00, или с 14.00 до 16.00.

Ты должен спать между тренировками. Некоторые бойцы утром тренируются, идут на работу, потому что большинство людей вынуждены зарабатывать, а потом [тренируются вечером]. Это 50 на 50, нет фокуса. Если хочешь зарабатывать — иди на работу. Но если хочешь пожертвовать своей жизнью ради дела — ты не можешь ходить на работу. Ты должен спать между тренировками, чтобы на вечерней быть свежим".

Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети Фото Соцсети

Недоволен, что приходится хранить деньги в банке. Считает займы под проценты грехом уровня убийства

«В бизнесе есть много харамных способов делать деньги. Даже вот ты сделал деньги — где их хранить? Это тяжелый вопрос. Я как мусульманин стараюсь держаться подальше от рибы (дача денег под проценты, ростовщичество. — Прим. «СЭ»). Риба — это большой грех. Но для меня это тяжелая ситуация — где держать деньги? Что-то я инвестирую, но и у меня какие-то деньги находятся на американском банковском счету. Я был бы счастлив держать эти деньги в халяльном месте, но... Я знаю, что они [банк] используют мои деньги.

Когда у тебя миллион долларов на банковском счету, что они с ним будут делать? Использовать. Для процентов, для чего-то еще... Но у меня нет альтернатив, где мне держать эти деньги? Я не могу держать их в кармане. Поэтому я рад, что на меня вышли Wahed (компания халяльных инвестиций. — Прим. «СЭ»), у нас с ними одни взгляды, одна миссия.

Для меня очень важно поучаствовать в создании платформы, где не будет рибы. Риба — один из тягчайших грехов. Риба убивает не одного человека, а города, страны. Я знаю больших бизнесменов, которые выходили на большие контракты, на большие инвестиции и понимали, что тут кроется риба. И они отказывались от дела. Их умоляли: «Процент! Хотя бы полпроцента!» — «Нет». Нет. Риба — это риба. Этот грех почти на уровне убийства".