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Сегодня, 09:35

Недоволен, что хранит деньги в банке США, четыре часа в день в вотсап, любовь к айфону. Интервью Хабиба

Никита Горшенин
Корреспондент
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети
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Раскрылся по-новому.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) пришел на подкаст к своим спонсорам, компании халяльных инвестиций Wahed, и целый час делился мыслями о самых интересных сторонах жизни.

Почему его не устраивает хранение денег в банке, как дневной сон стал одним из важнейших факторов его успеха, пять часов нахождения в соцсетях и мессенджерах каждый день, план держать вес 93 кг последующие 10 лет и многое другое. Мы послушали каждую минуту этого разговора и оформили его в большую и пеструю подборку.

***

Хабиб пользуется айфонами последние 10 лет. Сейчас у него 13-я модель

Ведущий неожиданно решил начать подкаст с вопроса, какой у Хабиба телефон, и получился следующий диалог.

— Какой у тебя телефон?

— Думаете, они мне заплатят? [за рекламу]. iPhone. 13-й.

— Не 14-й?

— Не 14-й. У меня нет времени переключиться с 13-го на 14-й. Но я посмотрю, что там за [новая модель]. iPhone очень удобный. Я знаю, что есть фанаты Samsung, LG, здесь две группы фанатов... как называется другая платформа? Android? Я последние 10 лет использую iPhone, с 2012-го.

Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети

Проводит в вотсап четыре часа каждый день

«Мы вынуждены жить с социальными сетями. Без социальных сетей сейчас очень тяжело. Мне очень тяжело обходиться без них. Инстаграм (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) — может быть, я провожу там час в день. Минимум. Вотсап — точно четыре-пять часов в день. Может быть, четыре часа.

И при этом тебе нужно спать, тренироваться, вести машину, проводить время с семьей, заниматься бизнесом. И на все это у тебя 24 часа. Поэтому тебе нужен распорядок. У меня есть распорядок, до конца этого года у меня расписан каждый день. Октябрь, ноябрь, декабрь — я знаю, где я буду каждый день.

Конечно, только Аллах знает, что будет завтра, но у меня есть уже билеты, планы, все. Иногда я лечу в мое село, отключаю телефон, провожу там три-пять дней, неделю — и все. Тебе нужно выбираться. Мир сейчас стал очень маленьким, все знают всех".

Хабиб Нурмагомедов. «Он пожарил нам яичницу». Как Хабиб, страдая от голода, приготовил двум американцам обед, потому что они гости

Весит сейчас 93 кг и хочет придерживаться этого веса последующие 10 лет

«Любимые блюда? Я люблю курицу. Люблю салат. Люблю бургеры, но не все подряд. Высокого качества. Газировку люблю. Но последние несколько дней, почти неделю — я убрал газировку. Потому что я сейчас в кэмпе с ребятами, и, чтобы быть с ними вровень на пробежках, на кроссфите, на функционалке... ты чувствуешь себя тяжелым [если пьешь газировку], а мне хочется держать уровень с ними. И когда чувствуешь себя тяжело, я говорю себе: «Окей, через пару дней будет такая же тренировка, я уберу вес», потому что я хочу хорошо выглядеть на такой работе. Когда убираешь газировку на неделю, ты можешь скинуть пару кило.

Нужно контролировать себя, свой вес — это очень важно. Я держу себя на 93 кг. Ближайшие 10 лет я хочу держать себя на 93 кг, это моя цель. Не выше 93 кг. Ниже — очень тяжело держаться. 88,89 кг — тяжело. Нужна диета, а на диете у тебя нет хорошей энергии, сахар нельзя. Мне нужно встречаться со многими людьми, а некоторые люди забирают у тебя энергию. Не так много людей вокруг меня, кто дает мне энергию. Поэтому сахар, газировка — это иногда дает тебе энергию".

Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети

Считает дневной сон важной причиной своего успеха. Всегда спал днем по два часа

«Люди спрашивают у меня: «О, как ты достиг такого уровня борьбы, грэпплинга, функционалки?» Потому что каждый день я боролся один час без остановки. Час без остановки, представляете? С новыми, новыми, новыми соперниками целый час. И когда этот час закончился, ты идешь делать какие-то упражнения, лапы, груша, работаешь с тренером.

И между тренировками — восстановление. Что такое восстановление? Многие люди не понимают. Они думают, что это массаж, биодобавки. Для меня восстановление — это сон. Самая важная вещь. Между тренировками два-три часа. Всю мою жизнь я спал в дневное время. С 11.00 до 13.00, или с 12.00 до 14.00, или с 14.00 до 16.00.

Ты должен спать между тренировками. Некоторые бойцы утром тренируются, идут на работу, потому что большинство людей вынуждены зарабатывать, а потом [тренируются вечером]. Это 50 на 50, нет фокуса. Если хочешь зарабатывать — иди на работу. Но если хочешь пожертвовать своей жизнью ради дела — ты не можешь ходить на работу. Ты должен спать между тренировками, чтобы на вечерней быть свежим".

Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети
Хабиб Нурмагомедов. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Недоволен, что приходится хранить деньги в банке. Считает займы под проценты грехом уровня убийства

«В бизнесе есть много харамных способов делать деньги. Даже вот ты сделал деньги — где их хранить? Это тяжелый вопрос. Я как мусульманин стараюсь держаться подальше от рибы (дача денег под проценты, ростовщичество. — Прим. «СЭ»). Риба — это большой грех. Но для меня это тяжелая ситуация — где держать деньги? Что-то я инвестирую, но и у меня какие-то деньги находятся на американском банковском счету. Я был бы счастлив держать эти деньги в халяльном месте, но... Я знаю, что они [банк] используют мои деньги.

Когда у тебя миллион долларов на банковском счету, что они с ним будут делать? Использовать. Для процентов, для чего-то еще... Но у меня нет альтернатив, где мне держать эти деньги? Я не могу держать их в кармане. Поэтому я рад, что на меня вышли Wahed (компания халяльных инвестиций. — Прим. «СЭ»), у нас с ними одни взгляды, одна миссия.

Для меня очень важно поучаствовать в создании платформы, где не будет рибы. Риба — один из тягчайших грехов. Риба убивает не одного человека, а города, страны. Я знаю больших бизнесменов, которые выходили на большие контракты, на большие инвестиции и понимали, что тут кроется риба. И они отказывались от дела. Их умоляли: «Процент! Хотя бы полпроцента!» — «Нет». Нет. Риба — это риба. Этот грех почти на уровне убийства".

Хабиб Нурмагомедов
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