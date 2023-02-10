«Хабиб каждый день обстановку узнает, стал еще больше беспокоиться». Менеджер Махачева: интервью перед UFC 284

12 февраля чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев сразится с чемпионом в полулегком — Алексом Волкановски. За несколько дней до боя менеджер Махачева — Ризван Магомедов — ответил на вопросы «СЭ» и Sport24.

«Исламу не хватает антагониста. Он сам по себе добрый, но если его начнут провоцировать — завяжется перепалка»

— Такое впечатление, что бой Ислама и Волкановски сложился очень просто, что нетипично для таких больших поединков. Они провели битву взглядов после последнего боя Ислама, а уже через месяц стало известно, что их поединок пройдет в Австралии в феврале. Действительно ли все было так просто, или рассматривались какие-то другие опции?

— Ничего сложного не было, у обоих спортсменов было желание провести бой. Никаких трудностей при организации не возникло, и сами бойцы, и UFC хотели провести этот бой.

— В UFC не рассматривали какие-то альтернативы для Ислама?

— Было два варианта развития событий. На тот момент Майкл Чендлер дрался с Порье, в случае победы Чендлер становился претендентом на пояс. Была опция, что проведут бой Майкла с Исламом. Но Чендлер проиграл, а у Порье нет титульных амбиций, как он сам много раз говорил. Он все пытается вызвать Макгрегора на третий или четвертый бой — какой у них там? Пытается зарабатывать деньги.

— По сути, сейчас идет бой за первое место в рейтинге p4p. Дает ли оно что-то в плане привилегий, продаж pay-per-view, еще каких-то выплат? Или это просто рейтинг, просто регалии?

— Любой рейтинг всегда прибавляет бою статусности, привлекает внимание и зрителей. Это со спортивной точки зрения. Финансы — это сопутствующие цифры.

— Недавно прогремела новость о том, что Хабиб отошел от ММА, не будет секундировать, часто появляться в тренировочном лагере. У меня есть теория, что он сделал это сознательно для того, чтобы дать ребятам получить больше известности. Грубо говоря, чтобы, когда побеждал Махачев, говорили не: «Победил друг Хабиба», а «Победил Ислам Махачев». Чтобы становился известным не брат Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов, а Усман Нурмагомедов сам по себе. Насколько это имеет место?

— Наверное, тут совокупность всех факторов. Возможно, то, о чем вы сказали, тоже правда, и это было одним из моментов, повлиявших на решение. Но все-таки основная причина в том, что человек хочет проводить больше времени с семьей. Но нет такого, чтобы он полностью отошел. По-моему, на расстоянии он еще больше беспокоится. Со мной каждый день переписывается, узнает обстановку. С ребятами — точно так же. Просто Хабиб будет меньше в разъездах и реже появляться на тренировочных сборах, уделять больше времени семье. Это основная причина, по которой он принял это решение. Остальные ребята — тоже уже состоявшиеся спортсмены, нам не нужно кого-то водить за ручку. Команда, думаю, будет продолжать довольно успешно выступать и добиваться результата на таком же высоком уровне.

— Как думаете, во время боя Хабиб будет переписываться с кем-то из секундантов и давать подсказки?

— Не исключаю такого варианта развития событий, но не всегда во время боя у секундантов хватает времени или нервов, чтобы заглянуть в телефон и что-то прочитать.

— Вышел ли сейчас Махачев на уровень Хабиба образца «до боя с Конором» в плане популярности? Можно ли это как-то оценить с точки зрения спонсорских контрактов, интереса, предложений?

— Если хотите спросить по цифрам — да, где-то Ислам, может, и выше, но надо не забывать, что и сам спорт за это время вырос. Сколько прошло уже, 5 лет? Спорт серьезно развился, и как раз такие люди, как Хабиб, внесли огромную лепту в это развитие, привели новые регионы, целые страны в ММА. Даже не знаю, как правильно ответить на этот вопрос.

— Ну, вы уже сказали, что Махачев сейчас зарабатывает больше, чем Хабиб на тот момент.

— Повторюсь, и сам спорт, и экономика спорта выросли. Да и Ислам Махачев сейчас имеет не меньшую популярность. Думаю, Исламу сейчас не хватает как раз антагониста. Он сам — добрый парень, не особо скандальный. Но я знаю: если появится какой-то соперник, который начнет провоцировать, неуважительно относиться, то развяжется горячая перепалка. По сегодняшний день все соперники были довольно уважительными, а Ислам не хочет выступать в роли плохого парня.

— Кто мог бы стать антагонистом Махачева?

— Думаю, бой с Чендлером был бы такой. Чендлер часто бросается какими-то резкими высказываниями. Одно за другим — могло бы получиться интересное словесное противостояние и хорошая раскрутка боя.

— А история с Арманом Царукяном? Вроде бы есть вопрос реванша, у сторон есть желание что-то говорить, ребята понимают друг друга. Эта история могла бы быть потенциально интересной, или это только в рамках СНГ, а для англоязычной аудитории уже не так привлекательна?

— Ну, она могла бы быть интересной, главное, чтобы ребята не переходили на русский (смеется). Чтобы это было понятно всем, а не только русскоязычной аудитории. Но Царукяну еще нужно подобраться к титулу. Посмотрим, куда все приведет.

— Переход в полусредний вес и попытка забрать пояс там — есть такая опция на будущее?

— Это не исключено. Конкретных планов нет, за спину Волкановски никто не заглядывает. Сейчас есть Волкановски, потом будет претендент в лице победителя боя Дариуш — Оливейра. Пока есть работа в легком дивизионе.

— Не самый удобный и возможно не самый приятный вопрос. Когда был конфликт между Абубакаром Нурмагомедовым и Хамзатом Чимаевым, можно было часто встретить в комментариях предположение, что у Ислама и Хамзата получился бы хороший бой. Насколько это возможно в будущем, или, учитывая, как кончилась история, все свернулось?

— Ну, история-то закончилась, никаких персональных конфликтов нет. Что касается спортивной составляющей — насколько я знаю, Хамзат перешел еще выше по весовой категории, поэтому это уже маловероятный бой.

«Это очень рейтинговый бой, который потенциально может побить рекорды многих предыдущих турниров»

— Есть ли такое, что у Ислама от боя к бою растут гонорары? Имею в виду не pay-per-view, а фиксированные выплаты?

— (вздыхает) Вот вам всегда интересны коммерческие тайны.

— Потому что там есть цифры и конкретика.

— Отвечу общими фразами. Гонорары довольно хорошие, все довольны. Есть определенное уравнение, от боя к бою цифры становятся лучше.

— Сейчас доход от pay-per-view будет выше, чем за бой с Оливейрой, если будут такие же продажи?

— Когда вы говорите «такие же продажи», что имеете в виду?

— К сожалению, UFC не называет эти цифры.

— Мы не знаем о продажах на бой с Оливейрой, Ислам не получил ничего с продаж, потому что не был чемпионом.

— Не получил?

— Стандартная практика. В чемпионский контракт входит процент от продажи с pay-per-view.

— Там просто два человека без пояса дрались, мало ли.

— Не знаю, какая была ситуация с Оливейрой, потому что он был чемпионом, а потом не сделал вес... Не знаю, какие у него были переговоры с организацией. Мы были претендентами на тот момент и довольствовались тем, что имели.

— Кстати, сколько тогда продали pay-per-view?

— Не знаю, мы не интересовались. Проблема в том, что даже больших цифр ожидать не стоит. Основные покупатели pay-per-view — Северная Америка и Южная Америка. Турнир проходил в Абу-Даби — значит, для этих регионов было неудобное время для просмотра. Все равно что делали бы pay-per-view по российскому времени в 6 утра — ну, кто проснулся бы? Может, какая-то кучка хардкорных фанатов. Поэтому там априори ожидать больших цифр не стоило.

— Сейчас время начала турнира удивительное — главный бой начнется где-то в 12.30 дня по местному времени. Это проблема?

— Нет, не проблема, просто заранее подстраиваешься. Ислам проводит все основные тренировки как раз в 12 часов, примерно в то время, когда ему надо будет драться. Чтобы организм был готов, не спал в этот момент.

— Дана Уайт прогнозирует, что этот турнир может стать самым большим с точки зрения продажи платных трансляций, даже с учетом поединка Конор — Хабиб. Насколько серьезно к этим словам можно относиться? Воспринимать их как слова человека, который хвалит свой продукт и говорит то, что должен?

— Нам показали рейтинги этого боя, на сегодняшний день точной цифры нет, но есть предположительная статистика. Это очень рейтинговый бой, который потенциально бьет рекорды многих предыдущих турниров за последние несколько лет. Динамика очень хорошая.

— Как думаете, за счет чего? Ислам — боец высокого уровня в спортивном плане, но медийно не так высок. Волкановски — тоже спокойный чемпион.

— Мне кажется, оба спортсмена обладают хорошей фанатской базой. Да, они не скандалисты, не устраивают ничего такого, что потом осуждали бы или защищали миллионы фанатов. Но и тот, и другой на сегодня... Волкановски ни одного боя в UFC не проиграл, защищал пояс пять или шесть раз, зачистил свой дивизион. У Махачева первая защита, но он в своем дивизионе проводил очень доминантные бои, у него тоже длинная победная серия. Это не может не вызывать интереса у любителей спорта, неважно, насколько глубоко они погружены в тему ММА.

«В потенциальном бою шансы Павловича были бы выше, чем у Нганну»

— Если говорить про бойцов Dominance MMA, которые близки к титулу, это Магомед Анкалаев и Сергей Павловича. Какова вероятность, что они до конца года получат возможность подраться за пояс?

— Если мы говорим о тяжелом весе — все зависит от исхода боя Ган — Джонс. Вопрос в том, кто победит и как быстро будет готов защищать титул. Если он будет готов уже к концу года — то, скорее всего, мы увидим Серегу в поединке за пояс. Анкалаев в одном шаге от титульного боя. Ему нужно провести один поединок, показать, что он, как говорят американцы, «real deal». Может, тоже в конце года как раз подерется.

— Есть возможность, что Павлович будет запасным на бой Джонса и Нганну?

— Да, такая возможность есть.

— Просто в обсуждении, но пока не утверждено?

— Посмотрим в ближайшее время.

— Если бы Сергей Павлович дрался с Нганну, что бы мы увидели?

— Очень интересный бой. Оба — нокаутеры, у обоих нокаутирующая сила с одного удара. Честно скажу, возьмем непредвзято: Серега — наш клиент, мой товарищ, мы давно знакомы, еще до совместной работы мы хорошо общались и дружили. Я бы в этом бою дал небольшое преимущество Павловичу. Объясню, почему. У Нганну неимоверная сила, он хорошо бьет, он — размашистый, идет ва-банк. Попадет — значит, попадет. И попадает часто, как раз потому, что рискует. Серега — техничный боец, у него хорошая школа бокса, у него бэкграунд намного сильнее. И он обладает точно такой же нокаутирующей силой. Поэтому шансы чуть выше у Сереги.

— А вы видели тренировки Павловича в AKA в 2018 году? Он казался тогда не то чтобы сырым, но был куда менее опытным, чем сейчас. Сравните того Павловича и нынешнего.

— Они очень отличаются. Думаю, к следующему бою мы увидим еще более усиленную версию Павловича. Он достаточно молод, ему только исполнилось 30 лет, для тяжеловеса это только начало карьеры, а он уже на подступах к вершине. У парня все впереди. Как мы знаем, возраст расцвета тяжеловесов — 34-35 лет.

— У него же теперь, возможно, будет соперником Кертис Блейдс?

— Да.

— Это уже совсем другой боец по сравнению с предыдущим, может не только надавать в стойке, но и забороть, и конкретно залежать. Сергей справится с таким напором?

— Справится, почему нет? Что он, бороться не умеет, что ли? Он же с дагестанцами дружит, работает постоянно. Серега постоянно работает над собой, не стоит на месте. Вы же сами видели, от каждого боя он становится все более совершенным бойцом. Борьба у него абсолютно не хромает. Опять-таки, мы уже видели, что Кертиса Блейдса со всеми его навыками в борьбе тоже можно отправить спать.

— Я так понимаю, может быть такой расклад, что бой Павловича и Блейдса пройдет на том же турнире, что и Нганну — Джонс, и будут держать в голове, что если что-то случится в чемпионской паре...

­- Нет, этого не произойдет. Просто было такое предложение, но у Сергея не было времени подготовиться именно к этому турниру. У него после последнего боя были травмы, которые надо было залечить. Он приступил к работе в тренировочном лагере в середине прошлого месяца. А так, изначально планировалось, что Серега подерется на этом турнире, но перенесли на апрель.

— Уже есть точная дата?

— Надо посмотреть. Кажется, была.

«Это самый большой гонорар новичка на моей практике»

— По поводу Шары Буллета. Вы же тоже будете вести его дела?

— Да.

— Что по ближайшему бою?

— Думаю, можно ожидать его первый бой в UFC к концу лета — началу осени. Сейчас практически все турниры забиты. Только если кто-то не слетит и будет замена... Но изначально была договоренность с UFC, что для Шары будет что-то специальное, более интересный бой. Изначально была договоренность, что он подерется к концу лета.

— Это первый случай на вашей практике, когда бойцу практически с нуля предлагают условия сильно выше стандартного контракта с UFC и настолько хотят видеть его в ростере?

­- Нет, случай не первый, но, наверное, это самый большой гонорар новичка на моей практике.

— Чем Шара так впечатлил? Кто-то из матчмейкеров наткнулся на хайлайты?

— Я думаю, не только хайлайты. Матчмейкеры посмотрели его бои, увидели большой потенциал и решили замотивировать парня еще больше, чтобы он сильнее готовился и раскрывался, чтобы его ничто не мучило.

— Как вести его карьеру? Сразу пытаться бросать на топов, или постепенно?

— Я считаю, всегда нужно идти постепенно. Давайте посмотрим, как пройдут его первые бои. Я уверен, что он хорошо себя покажет, но есть ведь психологическая составляющая, когда ты приходишь в большую организацию. Если он справится с этой составляющей на «отлично», то можно строить большие планы.

«В России медийно-спортивный рынок работает неправильно»

— Что сейчас с Eagle FC, в частности, с отделением в Майами, за которое отвечаете вы? Есть ли какие-то новости, будут ли турниры?

— Турниры будут, но новости пока не могу огласить, потому что ведется работа. Она занимает больше времени, чем мы ожидали. Ведется работа, привлекаются партнеры. Надеюсь, мы сможем порадовать вас новостями в ближайшие полтора-два месяца и выйти с какими-то анонсами.

— Вы же потеряли спонсора, биржу Saitama.

— Думаю, не только мы. Криптомаркет рухнул в апреле-мае прошлого года, и потянул за собой другие сегменты. Думаю, это сказалось на всех отраслях: и спорте, и медиа, и других бизнесах.

— Ключевая проблема того, что турниров нет — отвалился ключевой спонсор и нужно искать новых партнеров?

— Нет, я так не считаю. Спонсоров всегда можно найти, просто у нас есть план выйти с большой картиной. Мы показали, что можем проводить турниры и делать шоу мирового уровня, высокого качества. Сейчас идут переговоры с большими телеканалами, все зависит от этого — как мы договоримся и когда появятся первые слоты.

— А что с платформой FLX? Там же тоже какие-то проблемы.

— Это была стартовая платформа, площадка, на которой мы транслировали турниры. Мы проводим качественные турниры, но когда ты новый на рынке, а на американском рынке мы новые, приходится отдавать свое добро бесплатно или за какие-то маленькие деньги. Мы не хотели отдавать все бесплатно, но нам же нужно где-то показывать бои. Поэтому мы соорудили свою платформу, чтобы донести свое дело до людей. Сейчас рассматривается гибридный вариант — продолжить работать с этой платформой и разделить это с телевидением, или полностью уйти на ТВ. Работа идет.

— А есть ли идеи по поводу создания новаторского контента? Чтобы это были не просто турниры по ММА, а с какой-то изюминкой? К примеру, в PFL сделали свой чемпионат...

— На самом деле, есть очень крутая идея, но я не хочу ее разглашать. Когда мы придем к ключевой точке, сделаем большой анонс, соберем медиа и раструбим на весь мир.

— Эта идея — не пощечины?

— Нет, не пощечины (смеется).

— Кстати, вас не расстраивает, что турниру по пощечинам со стороны UFC уделяется больше внимания, чем турниру UFC 284?

— Я не считаю, что турниру по пощечинам уделяют больше времени. Наверное, в соцсетях они делают упор на это больше. А если говорить о телевизионной составляющей — раскрутка идет по-полной. Наверное, вы видели, когда немного перевернули интервью Ислама, сделали заголовок, что он недоволен раскруткой. На самом деле, не было никакого недовольства. Ему задали вопрос: «Хотелось бы больше?». Конечно, всегда хочется большего. Он был не против сделать дополнительный тур. Это вызвало диалог. Мы увидели, что раскрутка идет довольно большая, и идет по всему миру.

— Была информация, что в контракте Ислама есть пункт, согласно которому он в случае досрочной победы получит бонус в размере 50 тысяч долларов. Это было ваше предложение или предложение лиги? Или это распространенная история для бойцов UFC?

— У вас все вопросы про деньги (смеется). Такой пункт имеется, это для дополнительного стимулирования бойцов завершать бои досрочно. Такую практику часто применяют, и не только в UFC.

— У Хабиба такой пункт был?

— Нет, у Хабиба был совершенно другой контракт.

— То есть, нет какого-то стандартного контракта бойца?

— Стандартный контракт — у новичков, которые только приходят в организацию. А когда боец выходит на уровень чемпиона, под него индивидуально подстраивают контракт.

— Сможете назвать какой-то небанальный пункт, не называя имен?

— Тяжело что-то такое припомнить. Бойцы обычно — простые люди, у них нет каких-то райдеров, чтобы им что-то экстраординарное привозили. Обычно обговариваются денежные условия, перелет и проживание.

— То есть нет такого, чтобы было прописано: «Я обязательно должен жить в VIP-номере...».

— Нет, такого не припомню. И не знаю таких случаев у других бойцов. Все это автоматически включается, когда ты становишься чемпионом. Условия улучшаются, другой уровень.

— Насколько сложно заниматься бизнесом в Америке?

— Каким?

— ММА. Чем вы занимаетесь.

— Медийный бизнес — очень тяжелая штука, а ММА — это в первую очередь медийный бизнес, а не спортивный. Был бы спортивный — можно было бы создать любые соревнования, привезти лучших бойцов. А тут нужно подключать медиа, делать так, чтобы у твоего шоу были рейтинги, просмотры. Рынок так работает.

— Сложно договариваться с телевидением?

— Там очень много кусков, которые нужно собирать в один паззл. Одно зависит от другого. Спонсоры — от телевидения, телевидение — от спонсоров, показы — от телевидения, телевизионные контракты — от показов и так далее. И тебе нужно всю эту штуку собрать воедино. Инвесторы не заходят без телевидения, телевидение не заходит без инвесторов...

— В России проще?

— И да, и нет. В России вообще рынок работает неправильно. Нестандартные правила работы телевидения. У нас телевидение не любит платить за спортивный контент. В чем причины — покопайтесь сами. Потому что нет большой конкуренции у каналов, или же просто потому, что нет денег — не знаю, почему. Есть теории, но, опять таки... Сам рынок работает не так.