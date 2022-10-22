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Сегодня, 20:10

За пацанов не держали. Брат Хабиба выиграл первый бой дагестанцев в UFC

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Абубакар Нурмагомедов победил Гаджи Омаргаджиева.
Фото USA Today Sports
Абубакар Нурмагомедов победил Гаджи Омаргаджиева.
Фото USA Today Sports
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Дела Абубакара Нурмагомедова в промоушене налаживаются.

В рамках турнира UFC 280 состоялся поединок, в котором Абубакар Нурмагомедов встретился с Гаджи Омаргаджиевым. Бой брата Хабиба и представителя французского зала MMA Factory стал первым в истории UFC, когда между собой сразились два дагестанца.

В преддверии схватки среди болельщиков ходило много разговоров о том, не станут ли земляки биться на респекте. Это мнение стало популярнее после дуэли взглядов, где Абубакар и Гаджи по-братски обнялись вместо того, чтобы грозно смотреть друг другу в глаза. После просмотра боя Рашида Магомедова и Али Багова в ACA фанаты переживали, что хорошее отношение может повлиять на ход боя. Глава российской лиги Маирбек Хасиев присутствовал на «Этихад Арене», но его вмешательство в этот раз не понадобилось.

В первом раунде соперники долго осторожничали и не спешили сближаться. Первым бороться полез Абубакар, но ничего дельного из его прохода не вышло. В середине первого отрезка попробовал выйти на гильотину — Нурмагомедов перетерпел и выкарабкался из объятий. За минуту до сирены судья призвал бойцов действовать активнее — неужели они все-таки избрали тактику Багова и Магомедова?

Вторая пятиминутка началась с того же, что первая — аккуратные размены на дистанции с последующим переводом. А затем случился момент, который доказал, что мужчины точно не держали нас за пацанов. Об этом можно судить по ошибке Абубакара, который в пылу борьбы ударил оппонента коленом в голову, когда тот находился на трех точках опоры. Такая ситуация уже случалась с Гаджи в поединке с Кайо Борральо — тогда россиянин не смог продолжить и проиграл спорным техническим решением.

В этот раз Омаргаджиев нашел силы биться дальше, после чего соперники стали двигаться намного активнее. Они устроили настоящую грэпплинг-схватку в центре октагона, где инициатива переходила то к одному, то к другому. В доминирующей позиции больше находился брат Хабиба, и оба раунда, вероятнее всего, забрал он.

Первые три минуты заключительного отрезка прошли в стойке — оба бойца донесли несколько ощутимых ударов, но количеством взял Абубакар. Закончили мужчины на канвасе, где преимущество тоже осталось за братом Хабиба. Решение судей — логичное и единогласное: 29-28, 29-28, 30-27 в пользу Абубакара.

Нурмагомедов выиграл второй бой подряд, а вот у Омаргаджиева проблемы — он в UFC не победил еще ни разу. Брат Хабиба говорил, что не строит далеко идущих планов о чемпионском поясе, но еще пара побед, и в рейтинге полусреднего дивизиона вполне может появиться его фамилия.

Абубакар Нурмагомедов победил Гаджи Омаргаджиева. Фото USA Today Sports
Абубакар Нурмагомедов победил Гаджи Омаргаджиева.
Фото USA Today Sports
Абубакар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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