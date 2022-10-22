За пацанов не держали. Брат Хабиба выиграл первый бой дагестанцев в UFC

Дела Абубакара Нурмагомедова в промоушене налаживаются.

В рамках турнира UFC 280 состоялся поединок, в котором Абубакар Нурмагомедов встретился с Гаджи Омаргаджиевым. Бой брата Хабиба и представителя французского зала MMA Factory стал первым в истории UFC, когда между собой сразились два дагестанца.

В преддверии схватки среди болельщиков ходило много разговоров о том, не станут ли земляки биться на респекте. Это мнение стало популярнее после дуэли взглядов, где Абубакар и Гаджи по-братски обнялись вместо того, чтобы грозно смотреть друг другу в глаза. После просмотра боя Рашида Магомедова и Али Багова в ACA фанаты переживали, что хорошее отношение может повлиять на ход боя. Глава российской лиги Маирбек Хасиев присутствовал на «Этихад Арене», но его вмешательство в этот раз не понадобилось.

В первом раунде соперники долго осторожничали и не спешили сближаться. Первым бороться полез Абубакар, но ничего дельного из его прохода не вышло. В середине первого отрезка попробовал выйти на гильотину — Нурмагомедов перетерпел и выкарабкался из объятий. За минуту до сирены судья призвал бойцов действовать активнее — неужели они все-таки избрали тактику Багова и Магомедова?

Вторая пятиминутка началась с того же, что первая — аккуратные размены на дистанции с последующим переводом. А затем случился момент, который доказал, что мужчины точно не держали нас за пацанов. Об этом можно судить по ошибке Абубакара, который в пылу борьбы ударил оппонента коленом в голову, когда тот находился на трех точках опоры. Такая ситуация уже случалась с Гаджи в поединке с Кайо Борральо — тогда россиянин не смог продолжить и проиграл спорным техническим решением.

В этот раз Омаргаджиев нашел силы биться дальше, после чего соперники стали двигаться намного активнее. Они устроили настоящую грэпплинг-схватку в центре октагона, где инициатива переходила то к одному, то к другому. В доминирующей позиции больше находился брат Хабиба, и оба раунда, вероятнее всего, забрал он.

Первые три минуты заключительного отрезка прошли в стойке — оба бойца донесли несколько ощутимых ударов, но количеством взял Абубакар. Закончили мужчины на канвасе, где преимущество тоже осталось за братом Хабиба. Решение судей — логичное и единогласное: 29-28, 29-28, 30-27 в пользу Абубакара.

Нурмагомедов выиграл второй бой подряд, а вот у Омаргаджиева проблемы — он в UFC не победил еще ни разу. Брат Хабиба говорил, что не строит далеко идущих планов о чемпионском поясе, но еще пара побед, и в рейтинге полусреднего дивизиона вполне может появиться его фамилия.