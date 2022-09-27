«Что ты сказал о моей маме?!» Исмаилов устроил потасовку с бывшей звездой UFC

Дело было в Москве на пресс-конференции РЕН ТВ. Этого не ожидал никто.

30 сентября пройдет очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном бою которого подерутся Вагаб Вагабов (30-1-1 в ММА) и экс-боец UFC Алекс Николсон (17-9). Правила — бокс в перчатках для ММА и в клетке для ММА. 27 сентября же в МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция. Главным событием которой стала драка. Не Вагабова и Николсона, а их друзей — Магомеда Исмаилова и Майка Перри. Исмаилов — одна из ярчайших звезд российских ММА, Перри — один из самых агрессивных бойцов UFC (промоушен уже покинул, стал биться на голых кулаках).

Перри прилетел в Москву, чтобы поддержать своего товарища Николсона. Сначала он сидел в зале, а затем его пригласили сесть на диван. Пресс-конференция шла довольно мирно, не считая небольшой перепалки между Петром Романкевичем и Исламом Каримовым. В середине в студию вошел Исмаилов и поздоровался со всеми присутствующими. Промоутер Владимир Хрюнов с ходу предложил Исмаилову провести битву взглядов с Перри. Оба бойца согласились.

Во время стердауна Перри оттолкнул Исмаилова. «Не приближайся к моему лицу!» — заявил он. Мага, хоть и попытался дотронуться головой до лица Майка, был позитивен. Американец же, наоборот, начал выкрикивать оскорбления. «Motherfucker!» — повторил он дважды. Эти слова задели Исмаилова, и он набросился на Перри. Их тут же принялись разнимать. Показалось, что Мага задел Перри ногой (удары руками были, но цели не достигли). «Что ты сказал о моей маме?!» — возмущался Исмаилов. Перри, которого к тому же отчитал грозный Вагабов, понял суть претензий. «Я ничего не говорил про твою мать!» — несколько раз повторил он. В итоге конфликт потух довольно быстро.

«Когда я слышу «motherfucker» — для меня это прямое оскорбление моей матери. «Мать твою» — я так это понимал. А сейчас мне объяснили, что «ублюдок» или «пошел ты». За «ублюдок» или «пошел ты» я бы не напрягся. И из-за того, что он меня толкнул, я бы тоже не напрягся», — отметил Исмаилов в беседе с журналистами после пресс-конференции.

«We're fighters (Мы бойцы)», — сказал Перри на пресс-конференции после драки, дав понять, что он не переходил на личности. Однако позже вспыльчивый Майк добавил, что готов подраться с Исмаиловым прямо сейчас в студии. «You wanna big money! (Ты хочешь больших денег!)» — прокричал американец.

Хрюнов поблагодарил бойцов и предложил им провести бой в декабре. «Мне нужно подумать, — ответил Исмаилов. — Любой бой приму, если в нем есть финансовая составляющая. Мне нужны бабки!» Магомед попытался сделать комплимент Перри, назвав его безумным парнем, но американец на это отреагировал резко, сказав, что Исмаилов — это обычный хейтер, которому лучше «проваливать отсюда».

Один из участников бойцовского вечера Артем Тарасов (подерется со Святославом Коваленко по правилам ММА) предположил, что Перри неправильно перевели слова Магомеда, и попросил переводчика сказать американцу, что Исмаилов относится к нему с уважением. Перри, у которого остыли эмоции, заявил, что он реальный боец и находится на пресс-конференции только в качестве секунданта.

Состоится ли бой Исмаилова и Перри до конца года? Тут есть проблема. 7 октября уроженец Дагестана проведет бой по правилам бокса против серба Александра Илича (14-5) на Pravda Boxing, а затем, в декабре, против Александра Шлеменко (61-14) в RCC — по правилам ММА. Перри — боец американской кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), где он успешно выступает в среднем весе. В феврале Перри выиграл у Джулиана Лэйна (12-10 в ММА), а в августе — у Майкла Пейджа (20-2). Оба боя прошли всю дистанцию.

«Послушайте, я здесь ради Алекса, а они начали драться со мной, и вся камера направилась на нас на этой сцене, — сказал Перри «СЭ». — В этой студии есть какой-то вирус. Мы много раз замечали в Америке, что в этой студии случается много драк, дуэлей взглядов. Но я рад находиться здесь. Мы бойцы, и это то, чем мы занимаемся. У Алекса намечается хорошая работа в эту пятницу. Мы два американца, которые дерутся в России.

Да, он реально огромен. Весит, наверное, как минимум 220 фунтов. А я же дрался в 175 фунтах. Если он сможет сделать вес, мы можем подраться... Да я вообще был готов драться с ним хоть сейчас. Я ему сказал: «Ты хочешь драться? Так давай подеремся. Я не буду терять время». Сейчас я приехал сюда не драться, они не дали мне контракт. Я здесь, чтобы помочь Спартанцу (прозвище Николсона. — Прим. «СЭ»). Я сказал Вагабову: «Почему ты позволяешь этому парню отбирать все внимание? Сейчас эта сцена должна быть твоя. Твоя и Спартанца».

Да, есть разница в весе, но для этого существуют контракты. Поэтому это и называется бизнесом. Ты знаешь мой боевой вес, ты полностью нахимиченный, и ты не будешь делать на мне имя. Я же полностью чистый боец, который дерется профессионально — в 175 фунтах. Меня вес не волнует, но для организации боев существуют мои менеджеры. Я сам свои дела не веду, а за меня решают, я принадлежу им. И они получают огромные деньги за шоу с моим участием. А я прямо сейчас подрался за бесплатно. Я могу устроить подобное дерьмо в любое время, всегда остаюсь самим собой. В этом и есть я".

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