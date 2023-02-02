«Уже не выдерживаю те нагрузки, которые выполнял». Важные слова Федора на пресс-конференции перед прощальным боем

Последний Император подробно объяснил, почему заканчивает карьеру.

В ночь на 5 февраля в Инглвуде, штат Калифорния, состоится турнир Bellator 290, в главном событии которого Федор Емельяненко проведет реванш против Райана Бейдера. Поединок за пояс в тяжелом весе станет для российского бойца последним в карьере — за несколько дней до него Последний Император ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

— Есть ли какие-то эмоции от боя, зная, что он — последний?

— Да, я буду очень рад закончить.

— Как вы готовились к поединку, учитывая, что первый бой закончился очень быстро? Есть ли изменения?

— В этой подготовке было все совсем не так, как в прошлой. Вся подготовка прошла у нас, в основном у меня, с моей командой в Старом Осколе. Много было обычных таких явлений, как оформление визы. Поэтому мне пришлось два раза летать на собеседование в другую страну, и паспорт с визой я получил уже в аэропорту перед вылетом сюда. Были трудности, конечно.

Федор Емельяненко. Фото Global Look Press

— Поздравляю вас с великолепной карьерой при любом раскладе в субботу. Но есть ли для вас момент или бой, которым вы больше всего гордитесь, оглядываясь на свой путь?

— Я все свои поединки, конечно, помню. Удачные, быстрые поединки радуют тем, что они скоротечны. Но один из самых запоминающихся для меня — это бой с Антонио Ногейрой за звание чемпиона, первый.

— У вас было немало потенциальных боев, которые не состоялись по тем или иным причинам. И Джош Барнетт, и Брок Леснар. Если назвать какую-то одну фамилию, с кем бы вы хотели провести бой? Если вернуться назад.

— Да нет, у меня была замечательная карьера, слава богу. Если какой-то бой не состоялся, значит, его не должно было быть.

— Вам сейчас 46 лет, в этом году будет 47. Как вам удалось, выступая еще 20 лет назад, так сохраниться и снова подраться за пояс?

— Сам себе удивляюсь (смеется). Конечно, слава богу, что я хорошо сохранился. И конечно, спасибо моей команде, ребята поддерживали меня всегда. А так я просто старался всегда сохранить те качества... В молодости развиваешь их, а в преклонном возрасте стараешься сохранить. Я бы хотел, чтобы меня помнили только как верующего человека и спортсмена, который завоевал сердца своих фанатов именно в ринге. Не болтовней, не ругательствами, не какими-то пошлыми, низкими словами в отношении своего партнера, соперника. А именно той работой, которую я проделал в ринге.

— Все задают вам вопросы о наследии. Но когда вы дебютировали в ММА, в Rings, как себе представляли, на что будет похожа ваша карьера? Думали об этом?

— Тогда я только перешел из самбо и дзюдо в профессиональные поединки, начал работать в зале. Я должен был в какой-то степени изучить, куда я перешел. Я поставил кассеты с последними турнирами ММА в разных версиях. Посмотрел, как бьются чемпионы, и понял, что через определенное время смогу с ними состязаться. Ничего такого особенного я не увидел, просто нужно работать.

Вадим Немков и Федор Емельяненко. Фото Соцсети

— Думали о том, что можете продолжить выступать? Необязательно в ММА, а в каком-то другом виде спорта.

— Видя, как звезды ММА сейчас выступают в боксе, конечно, мысли о том, мог бы я биться так же или нет, были. Но я хочу закончить свою спортивную карьеру. Совсем (смеется).

— Недавно Хабиб объявил о полном завершении карьеры в ММА, о том, что он больше не будет в принципе вовлечен в индустрию. Когда ваша карьера закончится, вы по-прежнему планируете быть вовлеченным в ММА или предпочтете сделать то же, что и Хабиб, — отстраниться от этого?

— Спасибо большое за вопрос. Конечно [я буду вовлечен], у меня есть моя команда. Эти ребята мне родные, как моя семья. Поэтому, как бы ни складывалась жизнь, я буду всегда рядом с ними, буду помогать им, чем смогу. Вся моя жизнь была в спорте, поэтому без спорта я себя не представляю. Параллельно я буду все равно передавать свой опыт, давать советы. Даже если будет другая какая-то работа или увлечения, спорт уже у меня в крови.

— Вы понимаете решение Хабиба? Или оно вас удивило?

— Ну, это решение Хабиба. Ничего такого противоестественного и противозаконного в этом нет, это его личный выбор. Возможно, мы, спортсмены, столько времени отрываем от своей семьи из-за спорта, что иногда хочется бросить это все. Особенно когда дома маленькие дети ждут.

— Мы знаем, что это ваш последний бой. Но если вы заберете пояс и если Фрэнсис Нганну придет в Bellator, вы бы рассмотрели с ним объединительный бой за титулы Bellator и UFC?

— Некорректно, наверное, отвечать мне на этот вопрос при действующем чемпионе. А так — нет, вот мой последний бой, мне интересен чемпион. Я бы хотел дать бой чемпиону Райану Бейдеру и закончить.

Райан Бейдер и Федор Емельяненко. Фото Global Look Press

— Как ощущаете себя на эмоциональном и ментальном уровне сейчас?

— Слава богу, что это все в последний раз (улыбается).

— У вас уже перенасыщение?

— Не то что перенасыщение, но да, наверное, уже время пришло.

— Вас это расстраивает?

— Нет, я абсолютно не расстроен. Может быть, Скотт еще позовет меня на какую-нибудь пресс-конференцию.

— Вас можно назвать легендой, у вас была большая карьера. Как относитесь к тому, что люди так на вас смотрят [как на легенду]?

— Я стараюсь не принимать в уши, что легенда и прочее. Но свой опыт я стараюсь передать.

— Вы завершали карьеру в 2012-м, у вас было много дел, семья. Что вселяет уверенность, что сейчас вы готовы уйти окончательно? В чем разница между этим решением и решением 10 лет назад?

— Возраст. Пора заканчивать. Долго меня ждет семья. Моя мама меня просит тоже, устала переживать. И конечно, возраст: те нагрузки, которые выполнял, я уже их не выдерживаю. А готовиться к молодым бойцам нужно полноценно.