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Сегодня, 04:30

Уланбеков красиво финишировал американца за пару минут. Обошелся без подсказок Хабиба

Тагир Уланбеков победил Нейта Манесса на турнире UFC
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Тагир Уланбеков.
Фото Соцсети
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Справился быстрее, чем Умар Нурмагомедов.

В ночь на 6 ноября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night. В мейн-карде прошел бой россиянина Тагира Уланбекова — представитель команды Хабиба Нурмагомедова встретился с американцем Нейтом Манессом.

Манесс уже знаком российским фанатам по бою с Умаром Нурмагомедовым. Поединок с двоюродным братом Орла он провел в июне 2022-го, и тогда Умар без шансов забрал у Нейта все три раунда и нанес ему первое поражение в UFC. Перед боем Манесса с Уланбековым мало кто был уверен в победе россиянина, хоть он и считался фаворитом. Все из-за прошлого поединка, когда Тагир проиграл ветерану Тиму Эллиотту и получил от Хабиба характеристику «долбарик».

Орел, конечно, сказал это не со зла, а в сердцах, пытаясь взбодрить друга, но в фанатской среде Уланбекова теперь плотно ассоциируют с этим словом. В этот раз Хабиб не появился в углу Тагира — там присутствовали Хавьер Мендес, Ислам Мамедов и Умар Нурмагомедов. Последний особенно много помогал Уланбекову в подготовке.

Манесс пытался сбить сопернику настрой еще до начала боя, когда опубликовал в соцсетях фотографию своих ног, стоящих на весах. Если на официальном взвешивании Нейт выдал 56,93 кг, то прибор на снимке показывал 81 кило. Нейт либо взвесился в одежде и с гирями в руках, чтобы всех обмануть, либо действительно набрал за сутки 24 килограмма, что очень вряд ли. Либо весы просто были испорчены.

В любом случае, масса не зарешала: Уланбекову потребовалось чуть больше двух минут, чтобы поймать американца на гильотину в стойке. Манесс быстро постучал — уроки Умара не прошли даром.

«DC — еще одна победа нашей команды, АКА выходит на 3-0, — сказал Уланбеков в октагон-интервью Даниэлю Кормье. — Эмоции, конечно, испытываю хорошие. Я очень долго трудился, готовился к этому бою. После прошлого поражения я должен был вернуться лучше. Сегодня получилось выиграть. Спасибо моим тренерам — Хавьеру, Мухаммаду Богандову, Мураду Мачаеву. Честно говоря, я рассчитывал на три раунда. Что касается Умара, он меня очень сильно подготовил к этому бою. Он подрался с ним три раунда и сделал так, чтобы я отсюда вышел с более хорошей [победой]. Эй, Дана, дай мне 50 тысяч!»

Тагир Уланбеков
ММА
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