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Сегодня, 14:23

Алекс Перейра о тренировках со Стивеном Сигалом: «Он открыл мне разум»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (9-2) поделился мыслями о совместной тренировке с актером и мастером боевых искусств Стивеном Сигалом.

«Тренироваться со Стивеном Сигалом было круто. Он настоящий мастер боевых искусств. Сигал показал несколько очень эффективных приемов, которые я уже использовал в своей игре и применял на тренировках.

То же самое было, когда я тренировался с Андерсоном [Сильвой]. Андерсон показал мне некоторые приемы, которые я уже знал, но считал их сумасшедшими, но он сказал: «Нет, это действительно можно использовать в бою».

Стивен Сигал немного открыл мне разум. Это было здорово, было приятно делиться с ним идеями, так что я рад, что смог провести с ним время", — сказал Перейра в интервью SHAK MMA.

Перейра и Джамал Хилл (12-1) возглавят UFC 300, который состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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