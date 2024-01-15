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Сегодня, 06:10

Аспиналл: «Я большой фанат Анкалаева. Он станет чемпионом»

Давид Хачатрян
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Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) признался, что ему нравится смотреть бои Магомеда Анкалаева (18-1).

«Я большой фанат Магомеда Анкалаева», — написал британский боец в соцсети X. Также Аспиналл на вопрос фаната «Думаешь ли ты, что он станет чемпионом?» ответил: «Конечно».

Аспиналл победил Сергея Павловича (18-2) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 ноября 2023-го на UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Магомед Анкалаев
Том Аспиналл
UFC
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