Дариуш: «Я и Царукян можем побить Махачева»

Боец UFC в легком весе Бенеил Дариуш заявил, что он и его соперник Арман Царукян способны победить чемпиона промоушена Ислама Махачева.

— Царукян часто говорит, что он единственный в легком дивизионе, кто способен победить Ислама Махачева. Вы верите, что Арман способен это сделать?

— Я думаю, Арман может побить Махачева, но я также думаю, что и я могу победить Махачева, — сказал Дариуш «СЭ». — Я не думаю, что Царукян единственный, но это хорошая мысль.

— Думаете, только вы и Арман можете победить Махачева, или есть кто-то еще?

— Я думаю, каждый может побить каждого в топ-5 или топ-10. Все зависит от того, как проходит бой. Думаю, парень с наилучшими шансами победить Махачева — это кто-то вроде Гамрота, который постоянно борется, без остановки. Думаю, это может Арман, я. Я думаю, мы можем создать самые серьезные проблемы, потому что мы способны с ним грэпплить. Другие парни этого не могут.

В ночь на 3 декабря в Остине, Техас, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Арман Царукян встретится с Бенеилом Дариушем.