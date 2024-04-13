Чарльз Оливейра.

Арман Царукян подерется с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля.

Прогноз экспертов на бой Оливейра — Царукян

Алексей Олейник, российский боец

«Царукян сейчас заряжен, он на росте, на подъеме. По нему видно, что он голоден и до боя, и до побед. У Оливейры все есть — крепчайший, сильный, техника обалденная. Но он не голодный. Мой вердикт: Арман должен победить. Я бы ставил на технический нокаут от Царукяна. Процентов 60 дал бы на ТКО, процентов 30 — на решение», — приводит слова Олейника «РБ Спорт».

Иван Штырков, российский боец MMA

«Ставлю на Царукяна, мне нравится, как он растет от боя к бою. У него была неудача в поединке с Матеушом Гамротом. Но если Гамрот — это именно борец высокого уровня, то Оливейра не настолько большой специалист в этой области. Арман — фаворит по всем фронтам, если оставить за скобками лаки-панчи и форс-мажоры. Я не вижу, чем Оливейра может удивить Царукяна: ни борьбой, ни ударной техникой», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Гилберт Бернс, четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе

«Арман Царукян — крепкий парень. У него сумасшедшая борьба, хорошие удары, он суперсильный. Похоже, он в потрясающей форме. Он будет сложной задачей для Чарльза. Я вижу, что это будет похоже на бои с Джастином Гейджи, Дастином Порье, Майклом Чендлером, где Чарльз падал в самом начале. Он упадет в первом раунде, а затем сможет закончить бой в конце первого раунда или, возможно, во втором. Так я вижу. Но я думаю, что Чарльзу удастся победить в непростом бою в тяжелом первом раунде, но он всегда делает сумасшедшие камбэки, и я думаю, что так и будет», — сказал Бернс в интервью The Schmo.

Роберт Уиттакер, бывший чемпион UFC

«Чарльз победил Гейджи, побил Порье, побил Чендлера. Оливейра — сенсационный боец, и он только прогрессирует. Чарльз просто понял, что он умеет лучше всего и стал добиваться побед. Бесспорно, Царукян — это демон легкого дивизиона, он на хайпе сейчас. Но выбрать победителя для меня очень легко. Оливейра одержит победу», — сказал Уиттакер в интервью MMArcade Podcast.

Шон О'Мэлли, чемпион UFC

«Кого же выбрать. Мое сердце говорит — Чарльз, а мой разум — Арман. Я ставлю на победу Царукяна. Думаю, Арман будет просто разрывать в октагоне, он очень голоден. Чарльз уже дрался за титул, а Арман хочет получить эту возможность, — рассказал О'Мэлли в своих соцсетях.

Следить за результатами поединков можно на сайте «СЭ» в текстовой онлайн-трансляции турнира UFC 300.

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