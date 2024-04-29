Махачев: «Я смогу легко победить Порье»

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) уверен, что сможет одержать над Дастином Порье (30-8) легкую победу.

«Проблема Дастина в его стиле. Это единственная проблема. Его слабые места — борьба и грэпплинг. Так что у меня есть ключ к легкому бою. Думаю, если я буду следовать плану, то смогу легко победить его. Наш с Хабибом стиль — худший для Дастина. Бойцы, которые могут перевести Порье на землю и держать его там, всегда создают ему проблемы», — сказал Махачев в интервью TMZ.

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.