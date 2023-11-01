Дэн Харди: «Дана Уайт сделает все возможное, чтобы бойцы UFC не пошли по стопам Нганну»

Бывший боец UFC Дэн Харди (25-10) уверен, что многие бойцы UFC после успеха экс-чемпиона в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-1) задумаются над тем, чтобы перейти в другие лиги за более высокими гонорарами.

«Была история с Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором, но это был единичный случай, – сказал Харди в эфире The MMA Hour. – Дана – фанат бокса. Я думаю, что его это заинтриговало, потому что он почувствовал, что Конор – это нечто особенное. Они заработали на этом кучу денег.

Не думаю, что Дана захочет рисковать, отпуская Шона О'Мэлли или Джона Джонса в бокс. Помните, когда он отправил Чака Лидделла в PRIDE, а «Рэмпейдж» [Куинтон Джексон] его избил, это, как мне кажется, его подкосило. Он очень, очень не хотел рисковать и ломать свои игрушки в чужих промоушенах. Я думаю, он сделает все возможное, чтобы не отпускать своих бойцов в бокс.

Теперь у многих бойцов появится смелость и уверенность. Они поймут, что в другом месте трава может быть зеленее. Я могу сказать, что деньги в других местах точно зеленее. Мы увидим еще несколько человек, которые будут дорабатывать свои контракты».

Тайсон Фьюри (34-0) победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.