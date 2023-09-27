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Сегодня, 09:24

Дерек Брансон: «У Павловича сумасшедшая мощь. Джонс не примет бой с ним»

Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC Дерек Брансон (23-9) высоко оценил навыки второго номера рейтинга в тяжелом весе россиянина Сергея Павловича (18-1).

«Этот парень — серьезный соперник, 18-1 с сумасшедшей мощью и отличным боксом. Я не думаю, что мы увидим бой между ним и Джоном Джонсом. Это большой риск [для Джонса], и я думаю, что Джонс хочет только супербоев. В будущем я вижу его [Павловича] титульный бой против [Сирила] Гана. Как вы думаете, он когда-нибудь станет чемпионом?» — написал Брансон в соцсети X.

Павлович в прошлом бою нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

Дерек Брансон
Сергей Павлович
UFC
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