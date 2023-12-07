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Сегодня, 11:26

Хабиб ответил звезде сериала «Слово пацана»: «Теперь ты круче меня»

Давид Хачатрян
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) спустя семь лет ответил на сообщение главного героя сериала «Слово пацана» Ивана Янковского.

Скриншот их переписки опубликовала в соцсетях мать Янковского Оксана Фандера.

Актер написал Нурмагомедову в 2016 году: «Ты потрясающий боец! Таких, как ты нет вообще».

«Теперь ты круче», — ответил Хабиб Янковскому.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о группе подростков, живущих по уличным законам. Он стал самым популярным сериалом ноября 2023 года.

Хабиб Нурмагомедов
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