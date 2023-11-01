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Сегодня, 07:17

Хавьер Мендес назвал возможного следующего соперника Махачева

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес предполагает, что следующим на очереди на бой за титул в легком весе — Джастин Гейджи (25-4).

«Я думаю, что Ислам хотел бы подраться с Джастином. UFC смотрит на того, кто принесет им больше денег. Они предпочитают делать ставку на того, кто приносит больше денег, а не на того, кто действительно заслуживает боя. Так что я думаю, что в конечном итоге [с Махачевым] подерется тот, кто может принести больше денег. Этим бойцом может быть Джастин, потому что они еще не дрались», — сказал Мендес в программе «Unlocking The Cage».

Гейджи нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Джастин Гейджи
Хавьер Мендес
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