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Сегодня, 13:40

Корешков считает, что Аспиналла можно считать лучшим тяжеловесом в UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский полусредневес Андрей Корешков сравнил Тома Аспиналла, победившего Сергея Павловича, с Федором Емельяненко и назвал британца лучшим тяжеловесом UFC на данный момент.

«Мне тяжело назвать Аспиналла таким — «Федор-стайл». Мне кажется, что Аспиналл более разносторонне развитый боец, нежели Федор. Федор ногами почти не бил, а Аспиналл бьет очень уверенно. Но борется в стойке, наверное, похуже, чем Федор в свои лучшие годы. Получается, что Аспиналл сейчас стал временным чемпионом, но временным в кавычках, потому что не понятно, что будет после боя Джона Джонса со Стипе Миочичем. Вообще, вернется ли Джонс и состоится ли бой. Все в подвешенном состоянии, поэтому Аспиналла можно считать лучшим тяжеловесом в UFC», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Бой проходил в тяжелом весе и завершился спустя 1 минуту 9 секунд после начала первого раунда. Для 31-летнего Павловича поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 досрочных побед в UFC. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/koreshkov-aspinalla-mozhno-schitat-luchshim-tyazhelovesom-v-ufc-304768/
Андрей Корешков
Сергей Павлович
Том Аспиналл
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