Сегодня, 07:00
Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс проведет поединок с американцем Колби Ковингтоном на турнире по смешанным единоборствам UFC 296 в ночь на воскресенье, 17 декабря, за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. Их бой станет главным событием вечера на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Спортсмены выйдут в октагон в районе 8.00.
Эдвардс — английский боец ямайского происхождения. В настоящее время спортсмен является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе и занимает 4 место в общем рейтинге бойцов.
Ковингтон — американский боец ММА, выступающий в полусреднем весе. Спортсмен владел титулом временного чемпиона UFC в своей весовой категории, а в данный момент находится на 3 строчке в официальном рейтинге.
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