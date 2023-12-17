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Сегодня, 07:00

Эдвардс — Ковингтон: смотреть трансляцию боя UFC 296 в прямом эфире

Бой Эдвардс — Ковингтон на UFC 296 начнется примерно в 8:00 17 декабря
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Колби Ковингтон.
Фото USA Today Sports
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Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс проведет поединок с американцем Колби Ковингтоном на турнире по смешанным единоборствам UFC 296 в ночь на воскресенье, 17 декабря, за пояс чемпиона UFC в полусреднем весе. Их бой станет главным событием вечера на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Спортсмены выйдут в октагон в районе 8.00.

Трансляцию основного карда в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Турнир в полном объеме будет доступен на телеканале «Матч Боец» и на платформе UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков UFC 296.

Эдвардс — английский боец В настоящее время спортсмен является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе и занимает 4 место в общем рейтинге бойцов.

Ковингтон — американский боец ММА, выступающий в полусреднем весе. Спортсмен владел титулом временного чемпиона UFC в своей весовой категории, а в данный момент находится на 3 строчке в официальном рейтинге.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Колби Ковингтон
Леон Эдвардс
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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