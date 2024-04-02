Макс Холлоуэй ответил хейтерам: «Для вас, ребята, предел — это небо, а я тянусь к звезде»

Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй (24-7) заявил, что он не слушает людей, которые советуют ему выступать исключительно в полулегком весе.

«Мне надоело, что все говорят мне, что я должен думать, как я должен поступать, ставят на меня ограничения. Если ты ставишь ограничения на себя, не ставь их на других. Для вас, ребята, предел — это небо, а я тянусь к звезде, к другим вселенным. Мы разные», — сказал Холлоуэй на своем YouTube-канале.

Джастин Гэтжи (25-4) и Холлоуэй подерутся за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.