Непобежденный российский полулегковес Мовсар Евлоев считает, что сможет одержать досрочную победу над англичанином Арнольдом Алленом.

«Есть ли понимание, как нужно нокаутировать Аллена? Есть, и для этого я провел более чем трехмесячный сбор, — сказал Евлоев «СЭ». — Очень серьезно подошел к каждому аспекту, что в борьбе, где можно будет его нокаутировать, что в стойке. Много дыр в его технике, которые можно использовать, и мы их используем. И в стойке, и в борьбе у него нормальные дыры. Его даже переводили бойцы, которые понятия о борьбе не имеют. Да, он разносторонний боец, недооценивать его было бы глупо, и физически крепкий, но технически я буду более собраннее».

Евлоев и Аллен сразятся на турнире UFC 297, который пройдет в ночь на 21 января в Канаде.

На счету Евлоева 17 побед и 0 поражений, у Аллена — 19 побед и 2 поражения.