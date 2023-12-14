Боец UFC Салихов: «С удовольствием сотрудничал с USADA, чтобы они поняли, что я честный спортсмен»

Российский боец UFC в полусреднем весе Муслим Салихов рассказал о допинг скандале со своим участием.

«Раз пять-шесть за год из USADA приезжали ко мне. Когда у меня был допинговый скандал, они приезжали два раза в неделю. Говорили, что Салихова в USADA знают все. Я был самым популярным спортсменом в России, чаще всего ко мне приезжали. Благодаря этому и выяснилось, что я ничего не принимал. Они поняли, что я честный спортсмен. Я не запятнал свое имя допингом. С удовольствием сотрудничал, чтобы оправдать себя. Как я мог принимать, если я во времена выступлений по ушу-саньда всегда проходил допинг тесты, был в системе ADAMS. Хорошо, что это выяснилось. Комиссия может приехать домой в шесть утра», — приводит слова Салихова MMA.Metaratings.ru.

В 2018 году Салихов сдал положительный допинг тест. В течение нескольких месяцев россиянин активно подвергался повторным тестированиям. Через девять месяцев Салихов был оправдан, так как обнаруженная дозировка запрещенного вещества оказалась очень мала.