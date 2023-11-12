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Сегодня, 21:54

Павлович: «Хочу реванш, может не сразу, но моя цель взять реванш против Тома»

Виктория Кравченко
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press
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Российский боец Сергей Павлович прокомментировал поражение от британца Тома Аспиналла в титульном поединке UFC.

«Хочу реванш, может не сразу, но моя цель взять реванш против Тома. Я молод, со мной все в порядке. Я не получил урона своему здоровью. Том оказался быстрее, мне не повезло пробить его сразу, а он оказался точнее. Решил один удар», — написал Павлович в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку.

Для 31-летнего Павловича поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 побед подряд. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.

Аспиналл нокаутировал Павловича за 69 секунд. Россия осталась без пояса UFC в тяжелом весе

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