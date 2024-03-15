Российский боец Петр Ян рассказал о планах на будущее

Бойцы клуба «Архангел Михаил» поздравили Петра Яна с победой над Сонг Ядонгом в турнире UFC 299. Спортсмен заявил, что планирует вернуться в титульную гонку.

«Я думаю, что нужно провести несколько поединков, чтобы вернуться в титульную гонку. Сейчас довольно непонятная ситуация в дивизионе: много претендентов, много достойных ребят. Поэтому я думаю, что нужно немного времени, чтобы понять обстановку там. Безусловно, я верю, что смогу еще раз ворваться в титульную гонку и проявить себя там», — сказал Ян.

Он также добавил, что ему предложили контракт на шесть поединков, однако он не стал его подписывать.

«Сейчас я думаю, что надо улучшить свои позиции и там будет уже другой разговор, это будет более правильно», — добавил Ян.

В ночь с 9 на 10 марта он в турнире UFC 299 одержал победу над Сонгом Ядонгом из Китая.

Для российского бойца это был первый бой после года паузы на восстановление после травм, накопленных за время регулярных выступлений.