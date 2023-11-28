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Сегодня, 09:20

Шара Буллет бросил вызов Веттори: «Я тоже не из музыкальной школы вышел»

Давид Хачатрян
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29-летний средневес Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (12-0) призвал матчмейкеров UFC дать ему бой с итальянцем Марвином Веттори (19-7).

«Марвин Веттори, я жажду разделить с тобой клетку. Мы можем собрать стадионы и дать людям хлеба и зрелища. Я не сомневаюсь в твоих бойцовских навыках и духе, я тоже не из музыкальной школы вышел. Прошу организацию UFC дать мне шанс выйти и показать все, на что я способен», — написал Магомедов в соцсетях.

Магомедов дебютировал в UFC с победы над Бруну Сильвой (23-10) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Веттори в прошлом бою проиграл Джареду Каннонье (17-6) единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46). Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.

Марвин Веттори
Шарабутдин Магомедов
UFC
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