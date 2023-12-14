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Сегодня, 14:00

Тагир Уланбеков: «Если бы дрался с Нганну, взял бы с собой пистолет»

Давид Хачатрян
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12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Тагир Уланбеков (14-2) рассказал, что бы сделал, если бы оказался в октагоне с экс-чемпионом в тяжелом весе Франсисом Нганну (17-3). Об этом Уланбеков сказал в интервью «СЭ».

— Это фантастическая ситуация, но интересно, что ты ответишь. Представь, что у тебя будет бой в открытом весе против Франсиса Нганну. Ты бы как дрался бы с ним?

— Я бы с собой пистолет взял.

— А если бы в клетку не дали пронести, что тогда делать?

— Ну не знаю как с ним драться.

Уланбеков подерется с Коди Дарденом (16-4) на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Тагир Уланбеков
UFC
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