Бой Махачев — Волкановски на UFC 294 начнется около 23.00 мск 21 октября

21 октября в столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби на турнире UFC 294 пройдут 13 поединков. В главном событии вечера смешанных единоборств российский чемпион в легкой весовой категории UFC Ислам Махачев подерется с австралийцем Алексом Волкановски.

«СЭ» публикует полный кард и расписание поединков турнира UFC 294. Время начала — московское (примерное).

Полный кард и расписание UFC 294

Основной кард UFC 294

23.00. Ислам Махачев (Россия) — Алекс Волкановски (Австралия)

22.30. Хамзат Чимаев (Швеция/Россия) — Камару Усман (Нигерия)

22.00. Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия)

21.30. Икрам Алискеров (Россия) — Ворли Алвес (Бразилия)

21.00. Саид Нурмагомедов (Россия) — Муин Гафуров (Таджикистан)

Предварительный кард

20.30. Тим Элиот (США) — Мухаммад Мокаев (Великобритания)

20.00. Мохаммад Яя (ОАЭ) — Тревор Пик (США)

19.30. Джавид Башарт (Великобритания) — Виктор Генри (США)

19.00. Майк Бриден (США) — Аншул Джубри (Индия)

18.30. Натаниэль Вуд (Великобритания) — Муххамад Наимов (Таджикистан)

18.00. Седрик Думас (США) — Абу Азайтар (Марокко)

17.30. Виктория Дудакова (Россия) — Джин Ю Фрей (США)

17.00. Шарабутдин Магомедов (Россия) — Бруну Силва (Бразилия)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира в Абу-Даби 21 октября. Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире и бесплатно покажет UFC 294. По платной подписке турнир также будет доступен в сервисе UFC Fight Pass.

UFC 294: место проведения турнира с боями Махачева и всех российских бойцов