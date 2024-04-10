Сегодня, 15:20
В Лас-Вегасе (США) в ночь с 13 на 14 апреля состоится турнир UFC 300. В главном событии вечера ММА за титул чемпиона в полутяжелом весе подерутся бразилец Алекс Перейра и американец Джамалл Хилл. Турнир начнется в 01.00 по московскому времени.
В предварительном карде турнира UFC 300 на территории спортивного комплекса арене T-Mobile Arena пройдет восемь поединков, включая противостояние чеха Иржи Прохазки с австрийцем Александаром Ракичем и другие бои.
Приводим ниже расписание поединков предварительного карда UFC 300. Время начала — московское.
Видеотрансляция всего турнира UFC 300 будет доступна по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Бои в Лас-Вегасе бесплатно и в прямом эфире покажут также на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец».
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