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Сегодня, 15:20

UFC 300: предварительный кард турнира — расписание боев

Бои предварительного карда UFC 300 начнутся в 1.00 14 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Алджамейн Стерлинг.
Алджамейн Стерлинг.
Фото Global Look Press
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В Лас-Вегасе (США) в ночь с 13 на 14 апреля состоится турнир UFC 300. В главном событии вечера ММА за титул чемпиона в полутяжелом весе подерутся бразилец Алекс Перейра и американец Джамалл Хилл. Турнир начнется в 01.00 по московскому времени.

В предварительном карде турнира UFC 300 на территории спортивного комплекса арене T-Mobile Arena пройдет восемь поединков, включая противостояние чеха Иржи Прохазки с австрийцем Александаром Ракичем и другие бои.

Приводим ниже расписание поединков предварительного карда UFC 300. Время начала — московское.

Расписание боев предварительного карда UFC 300 14 апреля в Лас-Вегасе

  • 01.00. Дейвесон Фигейреду — Коди Гарбрандт (легчайший вес)
  • 01.30. Бобби Грин — Джим Миллер (легкий вес)
  • 02.00. Джессика Андраде — Марина Родригес (женский минимальный вес)
  • 02.30. Джалин Тернер — Ренато Мойкано (легкий вес)
  • 03.00. Содик Юсуфф — Диего Лопес (полулегкий вес)
  • 03.30. Холли Холм — Кайла Харрисон (женский легчайший вес)
  • 04.00. Келвин Каттар — Алджамейн Стерлинг (полулегкий вес)
  • 04.30. Иржи Прохазка — Александар Ракич (полутяжелый вес)

Видеотрансляция всего турнира UFC 300 будет доступна по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Бои в Лас-Вегасе бесплатно и в прямом эфире покажут также на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец».

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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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