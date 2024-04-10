В ночь на 14 апреля в городе Лас-Вегас (США) пройдет турнир UFC 300. Вечер ММА начнется в 01.00 по московскому времени. Поединки основного карда стартуют в 05.00 мск.

В главном событии турнира UFC 300 на арене T-Mobile Arena сойдутся за пояс в полутяжелой весовой категории американец Джамалл Хилл и бразилец Алекс Перейра.

В соглавном поединке турнира в Лас-Вегасе проведут чемпионский бой в женском минимальном весе китаянки Вейли Жанг и Ян Сяонань.

Приводим ниже расписание боев основного карда UFC 300. Время начала — московское.

Расписание боев основного карда UFC 300 14 апреля в Лас-Вегасе

05:00. Бо Никал — Коди Брандэйдж (средний вес)

05:30. Чарльз Оливейра — Арман Царукян (легкий вес)

06:00. Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй (легкий вес)

06:30. Вейли Жанг — Ян Сяонань (бой за пояс в женском минимальном весе)

07:00. Алекс Перейра — Джамал Хилл (бой за пояс в полутяжелом весе)

Видеотрансляция турнира UFC 300 бесплатно пройдет на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец». В прямом эфире поединки вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе также можно будет увидеть по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

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