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Сегодня, 17:20

UFC 300: главный кард турнира — расписание боев

Бои основного карда UFC 300 начнутся в 5.00 14 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Арман Царукян.
Арман Царукян.
Фото Global Look Press
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В ночь на 14 апреля в городе Лас-Вегас (США) пройдет турнир UFC 300. Вечер ММА начнется в 01.00 по московскому времени. Поединки основного карда стартуют в 05.00 мск.

В главном событии турнира UFC 300 на арене T-Mobile Arena сойдутся за пояс в полутяжелой весовой категории американец Джамалл Хилл и бразилец Алекс Перейра.

В соглавном поединке турнира в Лас-Вегасе проведут чемпионский бой в женском минимальном весе китаянки Вейли Жанг и Ян Сяонань.

Приводим ниже расписание боев основного карда UFC 300. Время начала — московское.

Расписание боев основного карда UFC 300 14 апреля в Лас-Вегасе

  • 05:00. Бо Никал — Коди Брандэйдж (средний вес)
  • 05:30. Чарльз Оливейра — Арман Царукян (легкий вес)
  • 06:00. Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй (легкий вес)
  • 06:30. Вейли Жанг — Ян Сяонань (бой за пояс в женском минимальном весе)
  • 07:00. Алекс Перейра — Джамал Хилл (бой за пояс в полутяжелом весе)

Видеотрансляция турнира UFC 300 бесплатно пройдет на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец». В прямом эфире поединки вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе также можно будет увидеть по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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