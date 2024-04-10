Сегодня, 17:20
В ночь на 14 апреля в городе Лас-Вегас (США) пройдет турнир UFC 300. Вечер ММА начнется в 01.00 по московскому времени. Поединки основного карда стартуют в 05.00 мск.
В главном событии турнира UFC 300 на арене T-Mobile Arena сойдутся за пояс в полутяжелой весовой категории американец Джамалл Хилл и бразилец Алекс Перейра.
В соглавном поединке турнира в Лас-Вегасе проведут чемпионский бой в женском минимальном весе китаянки Вейли Жанг и Ян Сяонань.
Приводим ниже расписание боев основного карда UFC 300. Время начала — московское.
Видеотрансляция турнира UFC 300 бесплатно пройдет на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец». В прямом эфире поединки вечера смешанных единоборств в Лас-Вегасе также можно будет увидеть по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.
UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта.