UFC 300: время начала трансляции главного карда и какие бои пройдут

Турнир UFC 300 состоится в Парадайзе в ночь на 14 апреля 2024

Юбилейный турнир UFC 300 состоится в спортивном комплексе T-Mobile Arena в Парадайзе, штат Невада (США) в ночь на 14 апреля. Основной карт стартует в 05.00 по московскому времени.

В главном событии вечера ММА подерутся за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра и Джамал Хилл. Также в соглавном событии ивента пройдет титульный бой между китаянками Чжан Вэйли и Янь Сяонань. На юбилейном турнире россиянин Арман Царукян выйдет в октагон с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Главный кард UFC 300

Алекс Перейра — Джамал Хилл

Вейли Жанг — Ян Сяонань

Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй

Чарльз Оливейра — Арман Царукян

Бо Никал — Коди Брандэйдж

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