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Сегодня, 18:00

UFC 300: время начала трансляции главного карда и какие бои пройдут

Турнир UFC 300 состоится в Парадайзе в ночь на 14 апреля 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Чарльз Оливейра.
Фото Global Look Press
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Юбилейный турнир UFC 300 состоится в спортивном комплексе T-Mobile Arena в Парадайзе, штат Невада (США) в ночь на 14 апреля. Основной карт стартует в 05.00 по московскому времени.

В главном событии вечера ММА подерутся за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра и Джамал Хилл. Также в соглавном событии ивента пройдет титульный бой между китаянками Чжан Вэйли и Янь Сяонань. На юбилейном турнире россиянин Арман Царукян выйдет в октагон с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Главный кард UFC 300

Алекс Перейра — Джамал Хилл

Вейли Жанг — Ян Сяонань

Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй

Чарльз Оливейра — Арман Царукян

Бо Никал — Коди Брандэйдж

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Алекс Перейра
Арман Царукян
Бо Никал
Джамал Хилл
Джастин Гейджи
Коди Брандэйдж
Макс Холлоуэй
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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