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Сегодня, 22:30

UFC: смотреть трансляцию турнира Fight Night 231 Алмейда — Льюис в прямом эфире

UFC Fight Night 231 состоится в Сан-Паулу (Бразилия) в ночь на 5 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Жаилтон Алмейда.
Фото UFC
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UFC Fight Night 231 состоится в Сан-Паулу (Бразилия) в ночь на 5 ноября. В главном событии вечера Жаилтон Алмейда подерется с Дерриком Льюисом. Начнется турнир в 1.00 по московскому времени, основной кард стартует в 4.00 мск.

Трансляцию турнира в прямом эфире в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен бесплатно на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC Fight Night 231 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

В октагон также выйдут российские бойцы: Абусупьян Магомедов против Кайо Борральо, Армен Петросян против Родолфу Виейры и Ринат Фахретдинов против Элизеу Залески дос Сантоса.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Деррик Льюис
Жаилтон Алмейда
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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