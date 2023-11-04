UFC Fight Night 231 состоится в Сан-Паулу (Бразилия) в ночь на 5 ноября

UFC Fight Night 231 состоится в Сан-Паулу (Бразилия) в ночь на 5 ноября. В главном событии вечера Жаилтон Алмейда подерется с Дерриком Льюисом. Начнется турнир в 1.00 по московскому времени, основной кард стартует в 4.00 мск.

Трансляцию турнира в прямом эфире в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен бесплатно на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC Fight Night 231 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

В октагон также выйдут российские бойцы: Абусупьян Магомедов против Кайо Борральо, Армен Петросян против Родолфу Виейры и Ринат Фахретдинов против Элизеу Залески дос Сантоса.

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