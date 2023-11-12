В команде Павловича назвали возможным реванш с Аспиналлом

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович может провести реванш против англичанина Тома Аспиналла.

«Вариант реванша возможен. Тем более пока не ясно, когда подерутся Джон Джонс и Стипе Миочич», — приводит заявление команды Павловича ТАСС.

Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Бой проходил в тяжелом весе и завершился спустя 1 минуту 9 секунд после начала первого раунда. Для 31-летнего Павловича поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 досрочных побед в UFC. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.