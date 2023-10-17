Биография Камару Усмана: жизнь и карьера экс-чемпиона UFC

История известного бойца и соперника Хамзата Чимаева.

Камаруддин (Камару) Усман

Прозвище: Нигерийский Кошмар

Дата рождения: 11 мая 1987 года

Место рождения: Аучи, Нигерия

Вид спорта: ММА

Рост: 183 см

Категория: полусредний вес (77 кг)

Статистика боев: 20-3

Детство и юность Камару Усмана

Будущий боец UFC родился в городе Аучи в Нигерии. Он был не единственным ребенком в семье — у Камару также есть два брата и сестра. Отец Усмана, Мухаммед, был майором в армии, но когда сыну было всего два года, решил перебраться в США за лучшей жизнью.

Там отец Камару планировал изучать медицину, а затем вернуться обратно в Нигерию. Но впоследствии Мухаммед решил перевезти в Штаты супругу и четверых детей. Так, в возрасте 9 лет Усман вместе с семьей переехал в США.

Спустя годы отец Камару начал управлять двумя компаниями скорой медицинской помощи. Бизнес успешно развивался, однако в 2009-м Мухаммеда обвинили в мошенничестве — выдаче поддельных сопроводительных листов. Против Усмана-старшего возбудили уголовное дело, ему грозило до 5 лет лишения свободы. Однако из-за того, что мужчина категорически отказывался признавать свою вину, срок увеличили до 15 лет.

Тем не менее Мухаммед поддерживал связь с семьей — общался с родственниками дважды в неделю, а также старался участвовать в жизни своих детей. Он также следил за первыми боями сына: до того, как стать чемпионом в 2019-м, Камару просил UFC не ставить его бои на PPV-турниры — так как колония, где находился его отец, не закупала платные трансляции.

«Первый бой, который провел Камару, выдался эмоционально сложным и нервным для меня, — рассказал Усман-старший в фильме UFC Chronicles. — Вся тюрьма знала, что бьется мой сын, поэтому они вместе со мной смотрели этот бой. В этот момент я подумал: «И мой сын действительно в это ввязывается?» Я всегда смотрел его бои».

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Спортивная карьера Камару Усмана

Заниматься борьбой боец начал еще в школьные годы. Однако его жизнь вполне могла пойти и по другому сценарию — изначально Камару занимался в футбольной секции, но его дальнейшему развитию помешала травма.

К тому же родители спортсмена были категорически против того, чтобы сын становился бойцом. Из-за этого Усман долгое время не мог признаться родным, что связался с новым видом спорта.

«Я вообще не должен был этим заниматься. Мои родители были категорически против. Отец говорил мне: «Если хочешь заниматься спортом, то иди играй в бейсбол», но я выбрал борьбу», — рассказал Камару MMAFighting.

Будучи старшеклассником Усман уже имел солидный послужной список — одержал 53 победы на различных соревнованиях и потерпел лишь три поражения. Сменив статус школьника на студента, боец продолжал участвовать в турнирах. В 2010 году он стал чемпионом второго дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта, а спустя два года дебютировал в профессиональных ММА.

Некоторое время Усман выступал в различных промоушенах, прежде чем в 2015 году стать участником 21-го сезона популярного реалити-шоу The Ultimate Fighter, которое помогает бойцам пробиться в UFC. Камару стал победителем проекта и получил возможность подписать контакт с крупнейшей организацией мира.

Дебют Усмана в UFC состоялся в 2015 году: тогда новичок лиги единогласным решением судей победил англичанина Леона Эдвардса. После этого американский боец нигерийского происхождения показал внушительную победную серию — вторую по продолжительности в истории промоушена. Камару одержал 15 побед в 15 боях UFC. В марте 2019 года он стал чемпионом в полусреднем весе в бою с Тайроном Вудли, затем провел пять успешных защит — по две против Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля и одну против Гилберта Бернса. Лишь в августе 2022 года чемпион проиграл британцу Леону Эдвардсу на турнире UFC 278 в Солт-Лейк-Сити, а в марте 2023-го уступил ему в реванше.

«Иногда чемпионы лажают. Но мы возвращаемся и мстим», — так отреагировал Усман в социальных сетях на свое первое поражение от Эдвардса.

Ближайший поединок Камару проведет против бойца с российскими корнями Хамзата Чимаев в соглавном событии турнира UFC 294. Мероприятие пройдет в городе Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.

Фото Getty Images

Стиль Камару Усмана

Усман — физически сильный борец, который получил хорошую школу в американской студенческой системе, тренировался в Олимпийском центре. У него в активе есть победы зрелищными нокаутами. Также считается, что у Камару поставлен один из лучших джебов среди бойцов современности.

Достижения Камару Усмана

Чемпион UFC в полусреднем весе (один раз)

Пять успешных защит титула

Победитель шоу The Ultimate Fighter

Обладатель премии «Выступление вечера» (пять раз)

Обладатель премии «Лучший бой вечера» (против Колби Ковингтона)

Обладатель самой длинной серии побед в истории полусреднего веса UFC (15 побед) Фото Getty Images

Личная жизнь Камару Усмана

Известно, что у американского бойца есть семья. Камару стал отцом в 2014 году — его возлюбленная, девушка из Бразилии по имени Элесли Дитч подарила ему дочку, которую назвали Самира. О подробностях своей личной жизни Усман не распространяется, зато с удовольствием делится снимками со своей любимой дочерью. Родители также ведут аккаунт малышки в социальных сетях, выглядывая различные моменты из ее жизни. В настоящее время боец уже не состоит в отношениях с Элисли.

После окончания карьеры Камару хочет стать семейным психологом, но до этого надеется заработать не менее 250 миллионов долларов.

«Я планирую заработать за карьеру 250 миллионов, — заявил Усман на подкасте Джо Рогана. — Для меня важно не просто заработать на жизнь, а создать поколенческое богатство. Богатство династии, откуда будут брать деньги мои дети и внуки. Но при этом после спорта я бы хотел заниматься какой-то другой работой. Мне всегда хотелось стать консультантом по брачно-семейным отношениям, семейным психологом».

Где живет Камару Усман

Боец живет в особняке на первой береговой линии во Флориде в городе Бойтон-Бич в США. Камару показал свой дом журналистам из Men's Health, а также рассказал о своем питании. Усман заявил, что потребляет 7-10 видов различной жидкости на регулярной основе — от простой родниковой воды до черной, насыщенной фульвокислотой.

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