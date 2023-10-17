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Сегодня, 11:30

Биография Камару Усмана: жизнь и карьера экс-чемпиона UFC

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Камару Усман.
Фото Getty Images
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История известного бойца и соперника Хамзата Чимаева.

Камаруддин (Камару) Усман
Прозвище: Нигерийский Кошмар
Дата рождения: 11 мая 1987 года
Место рождения: Аучи, Нигерия
Вид спорта: ММА
Рост: 183 см
Категория: полусредний вес (77 кг)
Статистика боев: 20-3

Детство и юность Камару Усмана

Будущий боец UFC родился в городе Аучи в Нигерии. Он был не единственным ребенком в семье — у Камару также есть два брата и сестра. Отец Усмана, Мухаммед, был майором в армии, но когда сыну было всего два года, решил перебраться в США за лучшей жизнью.

Там отец Камару планировал изучать медицину, а затем вернуться обратно в Нигерию. Но впоследствии Мухаммед решил перевезти в Штаты супругу и четверых детей. Так, в возрасте 9 лет Усман вместе с семьей переехал в США.

Камару Усман. «Смотрели бои сына всей тюрьмой». Сильная история семьи Камару Усмана

Спустя годы отец Камару начал управлять двумя компаниями скорой медицинской помощи. Бизнес успешно развивался, однако в 2009-м Мухаммеда обвинили в мошенничестве — выдаче поддельных сопроводительных листов. Против Усмана-старшего возбудили уголовное дело, ему грозило до 5 лет лишения свободы. Однако из-за того, что мужчина категорически отказывался признавать свою вину, срок увеличили до 15 лет.

Тем не менее Мухаммед поддерживал связь с семьей — общался с родственниками дважды в неделю, а также старался участвовать в жизни своих детей. Он также следил за первыми боями сына: до того, как стать чемпионом в 2019-м, Камару просил UFC не ставить его бои на PPV-турниры — так как колония, где находился его отец, не закупала платные трансляции.

«Первый бой, который провел Камару, выдался эмоционально сложным и нервным для меня, — рассказал Усман-старший в фильме UFC Chronicles. — Вся тюрьма знала, что бьется мой сын, поэтому они вместе со мной смотрели этот бой. В этот момент я подумал: «И мой сын действительно в это ввязывается?» Я всегда смотрел его бои».

Спортивная карьера Камару Усмана

Заниматься борьбой боец начал еще в школьные годы. Однако его жизнь вполне могла пойти и по другому сценарию — изначально Камару занимался в футбольной секции, но его дальнейшему развитию помешала травма.

К тому же родители спортсмена были категорически против того, чтобы сын становился бойцом. Из-за этого Усман долгое время не мог признаться родным, что связался с новым видом спорта.

«Я вообще не должен был этим заниматься. Мои родители были категорически против. Отец говорил мне: «Если хочешь заниматься спортом, то иди играй в бейсбол», но я выбрал борьбу», — рассказал Камару MMAFighting.

Будучи старшеклассником Усман уже имел солидный послужной список — одержал 53 победы на различных соревнованиях и потерпел лишь три поражения. Сменив статус школьника на студента, боец продолжал участвовать в турнирах. В 2010 году он стал чемпионом второго дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта, а спустя два года дебютировал в профессиональных ММА.

Некоторое время Усман выступал в различных промоушенах, прежде чем в 2015 году стать участником 21-го сезона популярного реалити-шоу The Ultimate Fighter, которое помогает бойцам пробиться в UFC. Камару стал победителем проекта и получил возможность подписать контакт с крупнейшей организацией мира.

Камару Усман. Лучший гибрид борца и панчера в истории UFC, первым набрал 50 тейкдаунов и 10 нокдаунов. Камару Усман в цифрах

Дебют Усмана в UFC состоялся в 2015 году: тогда новичок лиги единогласным решением судей победил англичанина Леона Эдвардса. После этого американский боец нигерийского происхождения показал внушительную победную серию — вторую по продолжительности в истории промоушена. Камару одержал 15 побед в 15 боях UFC. В марте 2019 года он стал чемпионом в полусреднем весе в бою с Тайроном Вудли, затем провел пять успешных защит — по две против Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля и одну против Гилберта Бернса. Лишь в августе 2022 года чемпион проиграл британцу Леону Эдвардсу на турнире UFC 278 в Солт-Лейк-Сити, а в марте 2023-го уступил ему в реванше.

«Иногда чемпионы лажают. Но мы возвращаемся и мстим», — так отреагировал Усман в социальных сетях на свое первое поражение от Эдвардса.

Ближайший поединок Камару проведет против бойца с российскими корнями Хамзата Чимаев в соглавном событии турнира UFC 294. Мероприятие пройдет в городе Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.

Боец Камару Усман.
Фото Getty Images

Стиль Камару Усмана

Усман — физически сильный борец, который получил хорошую школу в американской студенческой системе, тренировался в Олимпийском центре. У него в активе есть победы зрелищными нокаутами. Также считается, что у Камару поставлен один из лучших джебов среди бойцов современности.

Леон Эдвардс (слева), Дана Уайт (в&nbsp;центре) и&nbsp;Камару Усман. Верите в Усмана? Бойцы старше 35 лет проиграли 28 из 30 титульников в полусреднем и легких весах UFC!

Достижения Камару Усмана

  • Чемпион UFC в полусреднем весе (один раз)

  • Пять успешных защит титула

  • Победитель шоу The Ultimate Fighter

  • Обладатель премии «Выступление вечера» (пять раз)

  • Обладатель премии «Лучший бой вечера» (против Колби Ковингтона)

  • Обладатель самой длинной серии побед в истории полусреднего веса UFC (15 побед)

    Фото Getty Images

Личная жизнь Камару Усмана

Известно, что у американского бойца есть семья. Камару стал отцом в 2014 году — его возлюбленная, девушка из Бразилии по имени Элесли Дитч подарила ему дочку, которую назвали Самира. О подробностях своей личной жизни Усман не распространяется, зато с удовольствием делится снимками со своей любимой дочерью. Родители также ведут аккаунт малышки в социальных сетях, выглядывая различные моменты из ее жизни. В настоящее время боец уже не состоит в отношениях с Элисли.

После окончания карьеры Камару хочет стать семейным психологом, но до этого надеется заработать не менее 250 миллионов долларов.

«Я планирую заработать за карьеру 250 миллионов, — заявил Усман на подкасте Джо Рогана. — Для меня важно не просто заработать на жизнь, а создать поколенческое богатство. Богатство династии, откуда будут брать деньги мои дети и внуки. Но при этом после спорта я бы хотел заниматься какой-то другой работой. Мне всегда хотелось стать консультантом по брачно-семейным отношениям, семейным психологом».

Камару Усман. Черная родниковая вода с фульвокислотой и артезианская вода с Фиджи. Что пьет Камару Усман

Где живет Камару Усман

Боец живет в особняке на первой береговой линии во Флориде в городе Бойтон-Бич в США. Камару показал свой дом журналистам из Men's Health, а также рассказал о своем питании. Усман заявил, что потребляет 7-10 видов различной жидкости на регулярной основе — от простой родниковой воды до черной, насыщенной фульвокислотой.

Социальные сети Камару Усмана

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* Запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Камару Усман
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ММА
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