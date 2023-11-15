«Из российских городов знаю Москву, Петербург, Сибирь и Ростов». Интервью с топовым американцем из UFC

Эксклюзив перед боем.

Брендан Аллен (22-5) — самый молодой боец в топ-15 среднего веса UFC.

За последние полтора года он одержал пять побед подряд, четыре финиша, и наработал на свое первое главное событие вечера. В ночь на 19 ноября американец подерется с Полом Крейгом на турнире UFC Vegas 82.

В преддверии турнира мы созвонились с Бренданом и обсудили теорию Хабиба про непременный час грэпплинга каждый день, выступление Хамзата Чимаева против Камару Усмана, а также провели тест на количество известных ему российских городов.

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«Хабиб говорит, что нужно грэпплить час каждый день? Это бесполезный подход»

— Некоторые бойцы могут спать перед боем прямо в раздевалке. Вы из таких?

— Нет, я готовлюсь к тому, что меня ждет. Разминаюсь, шутим с командой, жду выхода.

— Сколько обычно разминаетесь?

— Где-то час. Мне бинтуют руки, и потом я потихоньку растягиваюсь, подвигаюсь немного, потом работа на лапах, грэпплинг, под конец разминки уже включаюсь сильнее.

— Хабиб как-то говорил, что боец высокого уровня ММА должен посвящать каждый день час ММА-грэпплингу, ММА-борьбе. Сколько времени вы посвящаете ММА-грэпплингу?

— От силы 2-3 раза в неделю. Я и так много лет занимался джиу-джитсу. Грэпплинга мне нужно от силы 2-3 раза в неделю. Я люблю включать в тренировки много всего.

Брендан Аллен и Дастин Порье. Фото Соцсети

— То есть дагестанский подход — час борьбы в день — не для вас?

— Нет. Мы занимаемся ММА, а не борьбой. Это бесполезно. Нам нужно работать над всем, такой подход не для меня.

— Вы вообще что-нибудь взяли от Хабиба или Ислама Махачева? Может быть, не только боевые детали, но и что-то для мотивации из их интервью.

— Нет. Я стараюсь фокусироваться на себе самом. Конечно, я смотрю бои, но если брать интервью и все эти высказывания... Конечно, если что-то мне попадется интересное на телефоне, я обращу внимание. Но 90 процентов времени у меня на повестке другие вещи.

— Ваш спарринг-партнер Шавкат Рахмонов выиграл у Джеффа Нила удушением сзади из стойки. Когда-нибудь видели, чтобы он проводили этот прием в зале?

— Нет. Когда я в зале, я тренируюсь и особо не смотрю на других. Шавкат в основном тренируется с ребятами из 77 кг, я тренируюсь с 85-килограммовыми и 93. Пару раз мы спарринговали, но это было давно. В принципе такой прием не так сложно провести. Все, что тебе нужно, — закрыть замок на шее. Если руки под подбородок промыкнули, считай, дело сделано. Тебе необязательно нужно обвязывать его корпус ногами, не важно, на земле ты душишь или в стойке. Самое важное — чтобы руки зашли куда надо и замок закрылся.

Шавкат хорош, он жесткий, очень прочный. Точно будет чемпионом. Хреново только, что два моих друга — Шавкат и Белял Мухаммад — могут подраться друг с другом за пояс. У Беляла один из самых высоких бойцовских интеллектов, который я встречал в этом спорте, он всегда найдет путь к победе. И он силен духом, его надо вырубить, потому что он никогда не сдастся.

— Шавкат подарил вам казахский головной убор, и вы теперь постоянно надеваете его на бои, сразу после побед.

— Он подарил эту шапку мне, и я стал носить ее, потому что это подарок. И с тех пор, как я начал надевать ее, я постоянно выигрываю. Я, конечно, выигрывал и до, но тем не менее. И мне как-то хочется отдать должное его культуре, его стране. Он подарил мне эту вещь, а за ней стоит его народ. Это уважение, важные вещи.

Шавкат Рахмонов. Фото Соцсети

— Вы работали с Энтони Петтисом у Дюка Руфуса. У него очень интересное такое джиу-джитсу, что-то из него оказалось в вашем арсенале?

— У нас разная структура тела, мне не очень подходит его манера. Конечно, у него классный гард, классные сетапы в гарде, он понимал мою манеру, я понимал его, но ничего конкретного, какого-то движения, мы друг у друга не взяли.

— Ваш соперник Пол Крейг рассказывал, что как-то в ночном клубе один человек усомнился в его треугольнике и он стянул гард и задушил его. Вы когда-нибудь выигрывали уличную драку благодаря приему из БЖЖ?

— Нет, дружище, я никогда не дрался на улицах. Мой отец и брат дрались, но я дерусь только в клетке.

— По шкале от 1 до 10 как бы вы оценили вероятность, что Крейг поймает вас в свой знаменитый треугольник?

— В 3. Все может случиться, он может потрясти меня, я могу ступить и ошибиться, поэтому шанс в 30% есть. А в 70% есть шанс, что он попробует провести этот треугольник, и я изобью его, потому что я занимаюсь джиу-джитсу много лет. Не думаю, что он поймает меня в треугольник или армбар, я защищаюсь от этих приемов с того времени, как мне исполнилось 13 лет. Но я не недооцениваю, я уважаю его навыки и фокусируюсь на них.

— Вас впечатлила победа Хамзата Чимаева над Камару Усманом? В первом раунде он привез ему 10-8.

— Неа. Я не думаю, что Камшот хорош. Хороший первый раунд, а дальше что? Камару боец на 77 кг, он победил его и поднялся в рейтинг 85 кг, это как? Он должен был подняться в рейтинге 77. Когда он подерется со средневесами, мы поговорим. Тем более со средневесами из топ-10. Я уверен, что Пауло Коста выбил бы из него весь дух, и Камару победил бы его в 5 раундах. Я определенно не был впечатлен его выступлением. Я могу делать все, что делает он. Я быстрый, сильный, я настоящий средневес, я крупнее его. И я уже ветеран. Нет ничего, что он делает, чего я не видел раньше или что заставляет меня нервничать. Все, что у него есть, я видел. А вот что есть у меня, он такое не видал. Нервничать нужно ему.

Брендан Аллен. Фото Соцсети

— Напоследок я хотел бы провести с вами блиц. Сколько российских городов вы знаете?

— Так... Давайте поглядим. Санкт-Петербург, Москва и... О! Сибирь! И еще знаю... Ростов. Р-О-С-Т-О-В.

— После какого боя у вас была самая сильная головная боль?

— Честно, у меня никогда не болела голова после боя. У меня были ушибы на лице, но никогда не было головной боли. Не было сотрясений. Фантастика! Меня финишировали техническим нокаутом, но головных болей не было. Никогда, клянусь.

— От какого вашего соперника был самый дурной запах?

— От Малкуна (Аллен победил его решением на UFC 275. — Прим. «СЭ»). Он него воняло, как от обезьяны.

(Аллен в поединке с Малкуном. Фото MMAJunkie

— У кого была лучшая защита от сабмишенов?

— Фил Хоус. Грегори Родригес тоже, не помню, чтобы я хоть раз его поймал.

— У кого был лучший джеб?

— Джеб... Хм.

— Может, у Шона Стриклэнда?

— У Шона такой странный стиль, я не помню, чтобы он прям много джебов по мне попал. У Йотко предполагалось, что хороший джеб, но он так ни разу его и не выбросил (Аллен задушил его в 1-м раунде. — Прим. «СЭ»). У кого в зале у нас быстрый хороший джеб? Пытаюсь вспомнить... У нас есть такой парень Эрон Джеффри, когда он бросает джеб — у него он быстро, хорошо получается. Но он иногда забывает про него. У Грегори Родригеса тоже в последнее время прорезается хороший джеб.