«Меня хейтят: «Какой Хабиб?» Но через два года я буду убийцей». Даня Милохин продолжает верить, что станет звездой ММА

Блогер настроен очень серьезно.

В конце сентября мир смешанных единоборств ошарашили слова блогера Дани Милохина, который заявил, что собирается подраться с одним из братьев Хабиба Нурмагомедова. Милохин сказал, что хочет не просто выйти с родственником Орла в клетку, но и победить, чтобы после этого Хабиб ему поаплодировал.

«Хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю, — говорил Милохин в интервью на YouTube-канале Мадонны Мур. — Возможно, это очень смешно. Да, по мне не скажешь, что я какой-то супербоец. По мне видно, что я такой сладенький. Но в этом и фишка: продвинуться на том, что я сладенький боец. Буду в розовом весь, [надену] сережечки, а перед боем их снимаю и даю хороших... Все будут понимать, что я показываю красивые бои. Уже плотно тренируюсь четыре месяца. Думаю, смогу что-то показать и удивить людей».

Фото Соцсети

После этого высказывания звезда тик-тока увидел, сколько негатива обрушилось на него в комментариях, и обозначил сроки дебюта в клетке. «Я реально заинтересовался боями, — сказал Милохин в интервью YouTube-каналу «100балльный репетитор». — В интернете все меня хейтят: «Какой Хабиб? Куда, брат? Ты видел себя?» Сейчас я не готов, но посмотрим на меня через два года, друзья. Через два года это уже будет убийца».

Ранее на дерзость блогера отреагировал троюродный брат Хабиба Нурмагомедова и чемпион Bellator Усман Нурмагомедов, который посчитал, что Милохин высказался только ради того, чтобы его больше обсуждали.

Фото Соцсети

«Это с белыми волосами, да? Слушайте, я даже не знаю, что на это ответить, — сказал Усман. — У Хабиба два брата, оба непобежденные: у одного 16, у другого 17-0. Не знаю, кого он хочет выбрать, пусть выберет любого, приходит в организацию, заслужит это место, и потом мы поговорим. Все же говорят про Хабиба или упоминают меня или брата [Умара], чтобы быть в хайпе. Видимо, этот человек сделал то же самое».

Чемпион UFC Ислам Махачев тоже высказался о попытках Милохина попробовать себя в единоборствах. По словам Махачева, блогер не справится даже с Хасбиком. В разговоре с «Матч ТВ» на вопрос, как закончился бы бой Милохина с Хасбуллой, Ислам ответил, что кто-то попал бы в больницу, и это 100% был бы Милохин, потому что Хасбику тяжело пройти в ноги.