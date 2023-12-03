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Сегодня, 12:45

«Мои заслуги в России здесь не играют никакой роли». Вартанян отказался от миллиона «Ахмата» ради мечты, но UFC его не берет

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Боец Эдуард Вартанян.
Эдуард Вартанян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Грустная история одного из лучших российских легковесов. Ситуация еще может измениться к лучшему, но шансы на это невелики.

В июне Эдуард Вартанян разгромил Артема Резникова в финале «Гран-при АСА» (Absolute Championship Akhmat) легковесов, выиграв миллион долларов. Затем Эдуард решил попробовать силы в UFC. О своем желании попасть в промоушен Даны Уайта москвич говорил уже давно. Действительно, в России его уже ничем не удивить — Вартанян бился в АСВ/АСА с очень серьезными бойцами, многих из которых победил досрочно.

Тем не менее боссы АСА настолько хотели сохранить Эдуарда в ростере, что предложили ему небывалый контракт — миллион долларов за три боя. Однако Вартанян отказался — ради мечты попасть в UFC. В начале ноября он прилетел в Лас-Вегас и приступил к тренировкам. Локация выбрана не случайно: там проводится большинство турниров UFC, а кратчайший путь попасть в UFC — выйти на замену в случае, на так называемом коротком уведомлении, если кто-то из участников шоу получит травму.

Прямо сейчас Вартанян находится в Остине, штат Техас, где минувшей ночью прошел турнир UFC on ESPN 52. Там товарищ Эдуарда — Арман Царукян — в первом раунде нокаутировал Бенеила Дариуша. Вартанян поддерживал Армана, сидя в рингсайде. Даже сфотографировался с Даной Уайтом. Когда я звонил Эдуарду — обсудить бой Царукяна и заодно спросить о переговорах с UFC, рассчитывал на ответ, что контракт близок к заключению. Но ситуация оказалась обратной. По словам Вартаняна, вероятность его подписания в UFC — лишь 10 процентов.

Фото Соцсети

— На какой стадии переговоры с UFC?

— На самой начальной стадии. Я здесь, я готов выйти. Но не хотят подписывать со мной контракт.

— А почему?

— Все мое прошлое в России здесь не играет никакой роли.

— А как это вообще возможно, если у тебя такой рекорд (25-4. — Прим. «СЭ») и была целая куча классных соперников?

— Потому что здесь Америка, и здесь у тебя может быть рекорд 7-3 или 5-2, но ты дрался здесь, и ты будешь интересен. Все, что у тебя было за территорией США, вообще не имеет значения.

— То есть тебе нужно провести бой в LFA или в каком-нибудь Titan FC, чтобы попасть в UFC?

— Типа, типа. Либо на Contender (претендентская серия Даны Уайта. — Прим. «СЭ»). Но я не буду на это идти.

— Как сейчас оцениваешь шансы на подписание в UFC?

— В 10 процентов.

— 10?! Какая-то странная ситуация. Как не подписать человека, который выиграл «Гран-при АСА», у которого подходящий возраст, который сейчас находится в США...

— Да, безусловно. Но когда ты оказываешься здесь, ты все понимаешь. Таких примеров было множество. Начиная с Александра Шаблия, заканчивая Сергеем Романовым.

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— Может, у тебя какие-то особые запросы? Чтобы контракт не как у новичка был?

— Меня даже как новичка не хотят подписывать.

— Может, менеджер нужен — как Ризван Магомедов, Али Абдель-Азиз?

— Мы же с Ризваном общались. Здесь все упирается в матчмейкера, как я понял. В Шона Шелби. Ему много менеджеров, много бойцов звонили. Он уже, наверное, устал слушать за меня.

— Как думаешь, Дана Уайт понял, что перед ним Эдуард Вартанян, который хочет подписаться в UFC?

— Думаю, вряд ли. Он отслеживает только то, что видит. Остальное ему неинтересно.

Эдуард Вартанян и Дана Уайт.
Фото Соцсети

— А PFL?

— Тут будет зависеть от ценового предложения. Ты знаешь, от какого огромного контракта я отказался в АСА (около миллиона долларов за три боя. — Прим. «СЭ») для того, чтобы прочувствовать эту атмосферу, подраться здесь [в UFC]. По сути, это был самый большой контракт в истории АСА. Они приняли все мои условия. Мы с Асланбеком Бадаевым даже прикалывались, что мне под конец свинью подложили. Я мог уйти, сказав: «А вы мои условия не приняли». А тут они все приняли, показав отношение ко мне. И все равно я выбрал приехать сюда — чтобы в душе меня не корило от того, что я не попробовал. Я приехал, я здесь нахожусь, готов выйти на замену в 77 кг. Уже думаю, что и в 84 кг готов выйти на замену. Но здесь совсем все по-другому.

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Вообще, знаешь... я заметил, что американцам вообще пофиг, что творится за пределами Америки. Вот у нас сложилось впечатление, что американцы везде куда-то лезут, везде хотят демократии. По факту — простым американцам, которые здесь живут, вообще на все пофиг — кроме того, какой счет им в конце месяца придет. Украина, Россия, Палестина — рядовому американцу абсолютно все равно. И когда ты сюда попадаешь, ты это очень сильно чувствуешь. Для них Америка — это страна самая большая, самая лучшая, многие из нее даже не выезжают. У многих даже нет паспортов, чтобы выехать. Здесь ID нужно и Social Security, вот два документы, которые тебе там нужны.

— Как долго планируешь быть в Америке?

— До февраля. Просмотрел, какие будут турниры. Все это будет в Лас-Вегасе. А я как раз тренируюсь в Лас-Вегасе — и буду готов выйти.

Эдуард Вартанян
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