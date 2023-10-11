Австралиец, три месяца назад перенесший операцию на локте, вписался в авантюру, поставив на кон свое наследие в ММА. Поединок пройдет 21 октября — на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

Реванша между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой не будет. Зато будет реванш между Махачевым и Александром Волкановски. Оливейра снялся, так как получил значительное рассечение в спарринге. Что выглядит не то чтобы подозрительно, но легкомысленно:

— почему Оливейра и тот, кто нанес ему сечку, работали без защитной амуниции, зачем рубились в спарринг-сессиях — когда бой уже вот-вот?

— Оливейра травмировался в Бразилии, хотя до UFC 294 осталось всего-то 10 дней. Почему он до сих пор там, почему не вылетел в Абу-Даби, при том что разница с Сан-Паулу — 7 часов?

В начале недели (то есть еще до снятия Оливейры) гостем подкаста Григория Дрозда стал победитель «Гран-при АСА», один из лучших легковесов России Эдуард Вартанян. Подкаст еще не вышел, но, думаю, никто не расстроится, если мы уже сейчас приведем из него парочку коротких, но метких цитат Эдуарда.

«Я в него [в Оливейру] не верю, честно говоря, — сказал Вартанян. — И этому есть объективные факторы. Допустим, тренировочный процесс. Думаю, ты знаешь, насколько важно в тренировочном процессе уделять внимание защите — работать в шлеме и т. д. А если ты посмотришь на тренировочные сессии Оливейры — ты будешь крайне удивлен, как вообще этот человек смог стать чемпионом UFC. Это будто драка в пабе. Они рубятся до изнеможения — один падает, встает. Потом другой падает, встает. И это есть в открытом доступе, причем выложенное их же командой. Это несет огромнейший аккумулятивный эффект. И в боях Оливейра падает, встает, падает, встает. Это не отменяет его бойцовских качеств, но в бою с Исламом Махачевым это не прокатит».

На вопрос, как победить Махачева, Вартанян ответил: «Его надо проваливать на атаках. Это, кстати, получалось делать у Волкановски. То есть его надо выводить из зоны комфорта. Как и с любым левшой, надо заходить за его правую ногу и работать по корпусу. Переводить с корпуса на голову. Мне кажется, это было бы самым актуальным в техническом плане. В плане борьбы — Махачев очень много работает зацепами. Такая дзюдоистская тема. От клетки, в клинче. Надо понимать это и сразу разрывать, когда работа такая будет. Разрыв — и снова накатывать».

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Действительно, Волкановски дал Махачеву весьма конкурентный бой. Куда конкурентнее, чем Оливейра. Ислам подрался с бразильцем 22 октября прошлого года в Абу-Даби — на UFC 280. Бились за вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе. Оба шли на сериях из 11 побед. Однако Махачев выиграл довольно легко: во втором раунде он отправил Оливейру в нокдаун, а затем провел брутальный удушающий через руку. После чего в клетку вышел доминирующий чемпион в полулегком весе Волкановски — для стердауна, и стало ясно, что следующим соперником дагестанца станет именно он.

Поединок состоялся 11 февраля в австралийском Перте — на UFC 284. Несмотря на успехи Волкановски, Махачев казался явным фаворитом. Однако бой сложился для него непросто. Ислам выиграл — и выиграл заслуженно, показав и вариативную работу в стойке, и классный контроль, находясь за спиной. Тем не менее австралиец забрал третий раунд и концовку пятого. Волкановски закончил бой, находясь на Махачеве и нанося удары. Это случилось после того, как Алекс пробил правой куда-то за ухо — а Ислам, то ли потрясенный, то ли нет, сделал неудачный проход в ноги. Был ли нокдаун — сказать сложно. Что точно: Волкановски передышал Махачева. Он смотрелся свежим, а Ислам — уставшим. Был бы шестой раунд... Впрочем, какой смысл об этом рассуждать? Бой в UFC не может длиться больше 25 минут чистого времени. Но Александр сохранил первое место в рейтинге p4p после этого боя. Потерпел поражение, но доказал, что боец он талантливейший, высочайшего класса.

Вроде бы реванш Махачева и Волкановски — логичная история. Более логичная, чем реванш Махачева и Оливейры. Безусловно. Но не на UFC 294.

1. 8 июля Волкановски защитил титул чемпиона в полулегком весе, победив техническим нокаутом Яира Родригеса. Тогда бой Махачева и Оливейры еще не был назначен. То есть ожидалось, что в случае победы Алекс может получить реванш с Исламом. Но не получил — и не настаивал на этом. А все потому, что Волкановски травмировал руку. В середине июля он перенес операцию на локте. То есть всего-то три месяца назад. В конце августа сказал, что хотел бы подраться до конца года, хотя еще и не может бить локтями. Затем пошли слухи, что 21 января он проведет бой с Илией Топурией — в 66 кг, само собой. И вот — реванш с Махачевым. На 10-дневном уведомлении. Или Волкановски пообещали баснословный гонорар. Или он настолько верит в свои силы, а то поражение от Махачева никак не дает ему покоя, хоть он и дрался не в своем весе.

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2. Махачев на пресс-конференции после боя с Волкановски сказал, что к поединку не был готов в полной мере, поскольку не восстановился после весогонки. Ислам всю жизнь выступал по графику: в пятницу утром взвесился, в субботу вечером — бой. В Австралии же было иначе: в субботу утром взвесился, в воскресенье утром — бой (такой странный график — чтобы подстроить время под американского телезрителя). Наши болельщики любят обвинять бойцов в отмазках, но есть немало примеров, когда боец выходил на поединок не в форме и смотрелся ужасно, а потом выходил полностью готовым, против того же соперника и смотрелся гораздо сильнее. Более-менее свежие примеры: Алджамейн Стерлинг против Петра Яна (плохо провел первый бой, хорошо — второй), Вадим Немков против Кори Андерсона (посредственно провел первый бой, отлично — второй).

Так что ситуация сложилась следующая. Один боец (Ислам Махачев) выйдет на бой на домашней арене (за него будет 90% стадиона), в хорошей готовности и, соответственно, с другим функционалом, чем в первом бою (намного лучшим). Другой же (Алекс Волкановски) будет драться спустя три месяца после операции, на 10-дневном уведомлении, на чужой площадке, против соперника, который в бою будет весить килограммов на 5-7 больше (разница в габаритах и в первом поединке была очевидна) и которому он 10 месяцев назад проиграл 3,5 раунда.

Плюс Махачев прошел сразу несколько тренировочных сборов — Дагестан, Кисловодск, Дубай (этот сбор продолжается). Волкановски же, похоже, просто поддерживал себя в форме. Бой с Топурией ему официально не назначили. Ну а домыслы, что он уже давно готовится к Махачеву... У Махачева был соперник — Оливейра. Да, Чарльз еще до объявления боя на UFC 294 пробросил, что не будет готов биться в октябре. Тем не менее Оливейра на бой согласился, и допускать, что он специально получит травму, чтобы сняться, — это какая-то конспирология. Реванш Махачева и Волкановски на UFC 294 — стечение обстоятельств и никак иначе.