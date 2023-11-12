«Волкову с Аспиналлом ловить нечего. А вот пиковый Федор его бы скосил». Тренер Минеева разбирает фиаско Павловича и триумф английского тяжа

Также мы обсудили титульник в полутяжелом весе.

В Нью-Йорке состоялся турнир UFC 295, где было сразу два титульных боя. Россиянин Сергей Павлович проиграл нокаутом Тому Аспиналлу в поединке за временный титул в тяжелом весе, а Алекс Перейра левым хуком и последующим добиванием вынудил рефери остановить бой с Иржи Прохазкой — дрались за пояс в полутяжелом весе. Все это мы обсудили с главным тренером махачкалинского зала Universal Fighters Расулом Магомедалиевым, известным по работе с Владимиром Минеевым, Романом Копыловым, Муслимом Магомедовым, Арменом Петросяном.

— Знаю Сергея лично, очень за него болел, — отметил Магомедалиев. — Очень хороший, простой парень. Но я ожидал такого исхода боя. Потому что сейчас Аспиналл — самый быстрый тяж на руках. Самые быстрые ноги — у Сирила Гана, а руки — у Аспиналла. За счет скорости он опередил Павловича — и висок зацепил. И Аспиналл очень хорошо двигается на ногах. Серега однотипно идет вперед, а он перемещается вправо-влево. Не думал, что Серега так быстро упадет. Но это тяжелый вес.

- В чем ошибка Сергея?

— Руки на месте не держит после серий. Если бы он собранно давил его, чтобы руки на месте были, если бы не давал размахиваться, тогда он бы его подловил. А не так просто идти в размен втупую. Аспиналл на месте не стоит, все время перемещается, бьет — и с локтей бьет очень сильно. Все серии делает в движении. А Серега стоит на месте и дубасит. И вот — такой печальный исход. Очень неприятно, честно говоря.

— Реально ли Павловичу улучшить защиту?

- В бою с Туивасой он тоже пару хороших ударов пропустил. С этим черным, как его...

— С Блейдсом?

— Да, с Блейдсом пару раз хапнул. Сергей слишком открыто идет вперед. Вот его первый проигрыш — Алистару Овериму. Оверим тогда был списан процентов на 40-50. Но Сергей начал с ним очень открыто работать. Мы же знаем, что мало тяжей, которые могут все раунды работать в одной скорости. Максимум — раунд. Сереге нужно побольше собранности. Чтобы руки на месте были. Очень плохо, что он подбородок не защищает.

— Но можно ли это исправить?

— Конечно. Почему нет? Он еще молодой тяж. Смотря с кем он будет работать и будет ли он сам над этим думать. Ничего сложного в этом нет, все возможно. Нужно все время делать спарринги, работая на это [на защиту]. Чтобы ему накидывали, размены, чтобы он ставил блоки — и оттуда встречал. Думаю, у него все получится.

Сергей Павлович. Фото Getty Images

— У Сергея было хорошее попадание левой. Но ту контратаку он не развил.

- Аспиналл молодой, подбородок хороший у него, крепкий. И он вывод сделал на ходу. Потом в размен не пошел.

— Каковы шансы Александра Волкова, если он снова сойдется с Томом Аспиналлом (в марте 2022-го Волков проиграл Аспиналлу болевым приемом в первом раунде. — Прим. «СЭ»)?

— Ловить нечего.

— Почему?

— У Сереги что-нибудь получится, если хорошо поработает. А с Волковым Аспиналл сделает то же самое, что сделал в их первом бою. У него и скорость, и борьба, и грэпплинг. Что Волков сможет сделать? Волков что-то смог бы сделать, если бы Аспиналл был бы стоячий. А он подвижный. Сейчас он пояс забрал и — я уверен — будет над собой еще в два-три раза больше работать. Он очень голоден. Бой принял без проблем за две недели. Себя знает. Очень талантливый боец. Когда я увидел первый бой Сирила Гана в UFC, я сказал: «Этот пацан станет чемпионом». Когда увидел первый или второй бой Аспиналла — тоже сказал: «Он сто пудов будет чемпионом, без проблем».

Джон Джонс — легенда. Но он очень медленный, очень. Он выиграл у Сирила Гана за счет чего? За счет того, что Сирил Ган страх жесткий поймал. Если бы Ган настолько не испугался — смог бы перестрелять Джонса без проблем. Очень Джонс сейчас медленный, у него нет той скорости, которая была 10 лет назад. Аспиналл его пройдет вообще без проблем.

Том Аспиналл. Фото USA Today Sports

— Пиковый Федор Емельяненко смог бы составить Аспиналлу достойную конкуренцию и выиграть даже?

— Смог бы. Без проблем. В свое время Федор был быстрее Аспиналла. Намного. Не видел, чтобы кто-то был быстрее Федора на руках. Всех гонял. У Александра, конечно, боксерская техника была намного лучше. Но Федор был намного быстрее и взрывнее. Федор скосил бы всех. Смог бы кто-нибудь сделать Федору болевой? Думаю, никто. Вспомните его бой с Мирко Кро Копом, который хай-кики кидал. Федор бой контролировал, переиграл его. Если взять всех тяжей, лучше Федора я никого не вижу.

- В главном бою вечера Алекс Перейра победил Иржи Прохазку. Не показалось, что остановка была ранней?

— Чуть-чуть — да. По моим прогнозам, Прохазка должен был выиграть. «Перейра очень слабый. С каждым разом я убеждаюсь, насколько он беспонтовый. Прохазка запросто мог у него выиграть, и в стойке снять, и в борьбе. Просто... ну не стоит так открываться и выпендриваться. Ты же за титул дерешься, зачем такие вещи делать?

Вот если взять нашего Муслима Магомедова, который в АСА дерется (чемпион АСА в полутяжелом весе. - Прим. «СЭ»)... не потому что он мой ученик — он их обоих за один вечер положил бы! Обоих положил бы, забил бы и не дал бы встать обоим. Абсолютно, вообще нет проблем.

Я не понимаю, почему этого не делает и Мухаммед Анкалаев. Почему он не борется? Они вообще для него не соперники. И Никита Крылов без проблем пройдет и Прохазку, и Перейру. Просто нужно в себя немножко верить.