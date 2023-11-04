«Ислам? Какая конкретно у меня религия — это личное. А такие, как Маваши, и есть предатели». Искренняя речь бойца UFC Дудаковой

Многие болельщики решили, что Виктория приняла ислам. Мы поговорили с ней на этот счет.

21 октября второй бой в UFC провела 24-летняя россиянка Виктория Дудакова — и одержала вторую победу. Единогласным решением судей она выиграл у Джин Ю Фрей. Виктория вышла в зал под песню Шамана «Я — русский!», что сделало ее если не знаменитостью, то довольно известным человеком.

Перед заходом же в клетку Дудакова подняла руки ладонями вверх — то есть сделала жест, похожий на тот, когда мусульмане совершают личную молитву, дуа. А после пресс-конференции она поблагодарила Всевышнего. Многие болельщики сделали вывод, что девушка приняла ислам. Рэпер Миша Маваши в этой связи даже назвал ее предательницей. Мы связались с Викторией и обсудили данные вопросы.

— Многие решили, что вы приняли ислам. Это так или нет?

— Ну, во-первых, я не очень люблю на эту тему распространяться, на тему религии. Люди сами себе что-то напридумывали, сами в это поверили. На самом деле я всегда делаю этот жест. Просто, видимо, никто не смотрел до этого мои бои. Я не очень хочу обсуждать эту тему, потому что это достаточно личное. Но все, что людям нужно знать, — я верю в Бога, верю в единого Бога, и то, что я сказала на пресс-конференции «Всевышний» — Бог один, имен у него много: будь то Бог, Всевышний, Аллах, Всемогущий, Всемилостивый и так далее.

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Каждый может называть как угодно, главное — верить. Когда человек верит, он не совершает плохие поступки, по крайней мере если правильное понимание веры. Я чистокровная славянка, у меня родители русские, у меня дедушка и бабушка, царство ей небесное — дети Сталинграда. Я живу напротив Мамаева Кургана и каждый день просыпаюсь с видом на Родину-мать. И как можно сказать, что я не патриотка своей страны, когда я в такое непростое время, под хейт со всех сторон, вышла под такую песню?

Я бы вообще сказала, что он [Миша Маваши] - человек, который бывший наркоман, который вообще родился в Казахстане, — не имеет права высказываться на какие-то такие темы. Предатели — не те, кто может быть какой-то другой веры, потому что Россия — многонациональная страна, так было всегда. Предатели — те, кто пытается расколоть общество в такой непростой момент для нас. Когда мы, наоборот, должны сплотиться и быть единой Россией, единым народом, который будет противостоять всему миру. Что-то я не думаю, что он ездит на СВО и там разделяет русских и кавказцев. Потому что очень много кавказцев, защищающих в данный момент нашу страну. Мне кажется, он на такие темы только в интернете высказывается, в онлайне. Не думаю, что он будет высказываться на такие темы в офлайне. Именно такие люди, которые раскалывают общество в такой ситуации, — это настоящие предатели! Я бы таких вообще закрывала и наказывала. По крайней мере, делала таким людям предупреждение. Потому что в такой ситуации это недопустимо!

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— Вы сейчас Маваши имеете в виду?

— Маваши и людей, которые говорят, что, если ты сменила религию, ты предатель. Россия — многонациональная страна. Повторюсь: я — чистокровная русская.

— А как у вас этот жест появился перед заходом в клетку [похожий на дуа]?

— Я не знаю, я не крещусь обычно перед заходом в клетку, потому что считаю, что это не совсем уместно. Я обычно кланяюсь октагону, и вот так впоследствии появился этот жест. Он не связан с религией. И вообще, мне кажется, бои не связаны ни с какой религией, мы деремся за себя.

— Обращают внимание на ваши татуировки — мол, славянские руны...

— Я никогда не была язычницей. Мне было 18 лет. У каждого бывает юношеский максимализм. У меня был доступ, чтобы сделать татуировки, и была огромная любовь к сериалу «Викинги». Может, это хорошо, может, это плохо. Но это уже никуда не деть. Да, в данный момент я бы не сделала эти татуировки. Но они у меня уже есть, и я их принимаю. Сводить их не собираюсь. Во-первых, это дорогостоящая процедура. Во-вторых, это очень больно. В-третьих, свести их, скорее всего, не получится, потому что пигмент очень глубоко в коже. А сводить до половины и оставлять шрамы или какие-то непонятные проплешины — это еще хуже будет смотреться. Моя кожа, мое тело — это мое дело.

— В заключение, чтобы закрыть тему: вы и не христианка, и не мусульманка, и не язычница?

— Я не хочу говорить, какая у меня конкретно религия, потому что это не касается никого, кроме меня и моих отношений с Богом. Одно могу сказать — я верю в Бога. Верю в судьбу, верю в предопределение и считаю, что только на Бога надо уповать, все решает в этой жизни Всевышний.