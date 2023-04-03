В сборной России по тхэквондо сообщили о допуске спортсменов на международные соревнования

Сегодня, 11:10
Главный тренер сборной России Вадим Иванов сообщил, что Всемирная федерация тхэквондо приняла решение допустить российских спортсменов на соревнования под своей эгидой.
«Час назад закончился совет Всемирной федерации тхэквондо. Принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов. Первым стартом, который пройдет с ними, будет чемпионат мира в Азербайджане», — приводит ТАСС слова Иванова.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать к турнирам атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.
Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.