Российских тхэквондистов допустили до международных турниров в нейтральном статусе

Сегодня, 12:01
Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов сообщил, что Всемирная федерация тхэквондо решила допустить российских спортсменов на соревнования под эгидой организации.
«Час назад закончился совет Всемирной федерации тхэквондо. решение о допуске российских и белорусских спортсменов. Первым стартом, который пройдет с ними, будет чемпионат мира в Азербайджане», — цитирует Иванова ТАСС.
Чемпионат мира в Азербайджане пройдет с 29 мая по 6 июня.
В сборной России по тхэквондо сообщили о допуске спортсменов на международные соревнования